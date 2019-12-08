Пожар в колледже Одессы: опознали тело еще одного погибшего

На данный момент тело Кирилла находиться на ДНК экспертизе

/ Фото: Думская

В Одессе опознали одного из погибших в здании на Троицкой.

Это 16-летний студент колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Кирилл Трофимчук. Об этом написала в Facebook его мама Алена.

По словам Алены Трофимчук, на данный момент тело Кирилла находиться на ДНК экспертизе. О дате и времени похорон будет сообщено в течение следующей недели.

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Сейчас личности других погибших в пожаре устанавливаются, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. Спасатели также предупреждают, что ситуация с конструкциями здания нестабильная.

Как и ранее, существует угроза обрушения внутренней части дома.

Ранее стало известно, что в больнице скончался спасатель Сергей Шатохин, который находился в коме после пожара в одесском колледже. Это уже восьмая жертва в результате пожара.

Также спасатели обнаружили еще двух погибших в сгоревшем здании. Их тела отправили на экспертизу.

Между тем, полиция установила первых подозреваемых в деле о смертельном пожаре в колледже на Троицкой.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский объявил в воскресенье, 8 декабря, национальный траур по погибшим из-за пожара в Одессе.

Все подробности в спецтеме Пожар в центре Одессы

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