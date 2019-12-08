Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,88
26,49

Пожар в колледже Одессы: опознали тело еще одного погибшего

8 декабря, 03:23

На данный момент тело Кирилла находиться на ДНК экспертизе

/ Фото: Думская

В Одессе опознали одного из погибших в здании на Троицкой.

Это 16-летний студент колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Кирилл Трофимчук. Об этом написала в Facebook его мама Алена.

По словам Алены Трофимчук, на данный момент тело Кирилла находиться на ДНК экспертизе. О дате и времени похорон будет сообщено в течение следующей недели.

Реклама

Сейчас личности других погибших в пожаре устанавливаются, об этом сообщает пресс-служба Нацполиции. Спасатели также предупреждают, что ситуация с конструкциями здания нестабильная.

Как и ранее, существует угроза обрушения внутренней части дома.

Ранее стало известно, что в больнице скончался спасатель Сергей Шатохин, который находился в коме после пожара в одесском колледже. Это уже восьмая жертва в результате пожара.

Также спасатели обнаружили еще двух погибших в сгоревшем здании. Их тела отправили на экспертизу.

Между тем, полиция установила первых подозреваемых в деле о смертельном пожаре в колледже на Троицкой.

В свою очередь, президент Владимир Зеленский объявил в воскресенье, 8 декабря, национальный траур по погибшим из-за пожара в Одессе.

Все подробности в спецтеме Пожар в центре Одессы

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

Одесса студент тело опознание колледж пожары

Источник: Сегодня

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Масштабный пожар в Одессе: все подробности, фото и видео
Масштабный пожар в Одессе: все подробности, фото и видеоУкраина
Пожар в Одессе: погибла 17-летняя девушка, стало известно имя
Пожар в Одессе: погибла 17-летняя девушка, стало известно имяОдесса
Крупный пожар в центре Одессы: в сети сообщают о первой жертве
Крупный пожар в центре Одессы: в сети сообщают о первой жертвеОдесса
Пожар в Одессе: люди прыгали из окон прямо на пожарных (видео)
Пожар в Одессе: люди прыгали из окон прямо на пожарных (видео)Одесса
Говорил, что умирает: на пепелище в Одессе девушка ждет брата
Говорил, что умирает: на пепелище в Одессе девушка ждет братаОдесса
"Мамочка, мы горим": мать рассказала о разговоре с пропавшим в Одессе студентомОдесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...