Пожар в колледже Одессы: в деле появилась новая подозреваемая

Фото: od.dsns.gov.ua

Сторона обвинения будет ходатайствовать об избрании заведующей хозяйством Одесского колледжа, где в декабре произошел трагический пожар, меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.

Пока чиновнице сообщено о подозрении ч.2 ст. 367 Уголовного кодекса Украины – служебная халатность, которая повлекла тяжелые последствия.

"Следствие вместе с прокуратурой области будет ходатайствовать перед судом об избрании женщине меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста", - говорится в сообщении.

Ранее в Офисе генпрокурора заявили, что в июне 2014 года сотрудники Государственной службы Украины с чрезвычайных ситуаций Украины в области составили акт о грубых нарушениях законодательства о пожарной безопасности и вынесли предписание об их устранении.

Реклама

Заведующая хозяйством, по мнению следствия, не предприняли мер по фактическому устранению имеющихся нарушений и не обеспечила возможность беспрепятственной эвакуации учащихся и персонала в день трагедии.

Напомним, ранее стали известны имена всех 16 жертв страшного пожара в колледже на улице Троицкой. Пятеро из них были опознаны сразу, а для идентификации еще 11 тел понадобилась экспертиза, поскольку они были сильно изуродованы огнем. Подтвердилось, что погибли те люди, которые считались пропавшими без вести – студенты и преподаватели колледжа, а также ученые Института морской биологии.

Также ранее в Одессе Киевский райсуд отправил директора сгоревшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любовь Кочергу под домашний арест на 60 суток.

Все подробности в спецтеме Пожар в центре Одессы

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама