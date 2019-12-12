Пожар в Одессе: для установления личности жертв назначили генетическую экспертизу

При пожаре на Троицкой погибли 16 человек

Фото: ГСЧС

Неопознанных жертв пожара на Троицкой в Одессе установят с помощью генетической экспертизы. Об этом сообщил заместитель начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Сергей Шайхет.

Он уточнил, что на месте пожара обнаружены останки четырнадцати человеческих тел. На сегодня официально опознаны только четыре погибших.

"По состоянию на 12 декабря первоочередной осмотр места происшествия следователями завершен. После предоставления разрешения работниками ГСЧС он будет продолжен", – добавил Сергей Шайхет.

Напомним, на данный момент подтверждена гибель студентки колледжа Ксении Бабенко, преподавателя высшей математики и информатики Анны Бортюк, сотрудницы учебного заведения Марины Коваль, студента Кирилла Трофимчукаи заведующей отделением правового направления колледжа Натальи Третьяковой. Кроме того, в больнице умер спасатель Сергей Шатохин.

Также мы писали, что причиной масштабного пожара в центре Одессы могла стать старая проводка. По неофициальной информации, ее не меняли с 1966 года.

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