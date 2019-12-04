Пожар в Одессе: люди прыгали из окон прямо на пожарных (видео)

Фото: dumskaya.net

4 декабря в центре Одессы начался пожар. Огонь охватил 4 из 6 этажей Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Троицкой, 25.

В этот момент в колледже шли занятия, в здании находились студенты – всего около 400 человек. В больницы увезли более 20 человек, известно об одной погибшей. Полиция начала досудебное расследование.

Не удается установить связь с семью человеками, которые на момент пожара находились в помещениях колледжа: тремя сотрудниками бухгалтерии вуза, а также студентами Людмилой Чугунниковой, Кириллом Трофимчуком, Екатериной Пьяночкиной и Юлией Маркиной.

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Усилиями пожарных Главного управление ГСЧС Украины в Одесской области были спасены и эвакуированы из горящего здания более 40 человек. Тушение пожара продолжается.

Между тем в одном из одесских Telegram-каналов появилось видео, на котором можно увидеть, что люди прыгали из окон горящего здания прямо на пожарных.

Осторожно, видео не предназначено для детей или людей со слабой психикой! (18+)

Причиной масштабного пожара в центре Одессы могла стать старая проводка. По неофициальной информации, ее не меняли с 1966 года. Кроме того, стало известно, что возгорание произошло в офисном помещении.

Все подробности в спецтеме Пожар в центре Одессы

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