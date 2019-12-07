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Пожар в Одессе: нашли тело еще одной жертвы

7 декабря, 00:25

Личность погибшей устанавливается

Видео: Нацполиция

На месте уничтоженного огнем здания колледжа в Одессе обнаружено еще одно женское тело.

Личность погибшей устанавливается, – об этом сообщают в Нацполиции.

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Всего в результате пожара погибли пять человек: первой жертвой трагедии стала студентка колледжа, 2003 г.р., – в день пожара она умерла в больнице. Ее уже похоронили.

Напомним, что в Сети появилось видео начала пожара в Одесском колледже экономики. Спасатели продолжают разбирать тлеющие завалы, под которыми могут находиться десяток людей.

Тела еще четырех жертв пожара правоохранители нашли 5-го и 6-го декабря, разбирая руины здания. Поиски еще 11-ти человек продолжаются.

Напомним, по поручению премьер-министра 6 декабря для расследования причин пожара в колледже на Троицкой Кабмин сформировал специальную комиссию

Напомним, что в среду, 4 декабря, около 10:00 в Одессе в шестиэтажном здании на углу Пушкинской и Троицкой улиц, известном как доходный дом Асвадурова, вспыхнул крупный пожар.

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Одесса спасатели жертва погибшие пожары

Источник: Нацполиция

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