Пожар в Одессе: обнародован список пострадавших

Заместитель городского головы Одессы Андрей Котляр представил список госпитализированных, пострадавших во время пожара в здании Одесского колледжа экономики, права и отельно-ресторанного бизнеса.

Об этом он сообщил на странице в Facebook.

27 пострадавших размещены в шести медицинских учреждения города.

В списке – 13 несовершеннолетних, преподаватель колледжа и спасатели ГСЧС:

Областная детская клиническая больница:

1. Чернявская Кристина Викторовна, 2002 г.р.

2. Савельева Юлия Васильевна, 2002 г.р.

3. Свердленко Софья Валерьевна, 2002 г.р.

4. Куртеева Мария Игоревна, 2003 г.р.

5. Бахчиванжи Елена Васильевна, 2003 г.р.

6. Бац Анна Сергеевна, 2003 г.р.

7. Авдеенко Анастасия Александровна 2003 г.р.

Городская детская клиническая больница №3:

8. Беркатюк Виктория Андреевна, 2003 г.р.

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9. Новицкий Юрий Владимирович, 2004 г.р.

10. Владимирова Виктория Юрьевна

11. Тарас Екатерина Олеговна – 2002 г.р.

Городская клиническая больница №1:

12. Глазкова Любовь Сергеевна, 58 лет

13. Шатохин Сергей Николаевич, 43 года.

14. Щербаков Артем Иванович, 1984 г.р., ГСЧС

15. Крыжановский Владимир Сергеевич, 35 лет, ГСЧС

16. Нестеренко Дмитрий Петрович, 38 лет, ГСЧС

17. Самойлов Станислав Павлович, 1981 г.р., ГСЧС

18. Погибшая, 17 лет.

Городская клиническая больница №11:

19. Хмарская Виктория Васильевна, 1967 г.р. (преподавательница колледжа),

20. Базга Александр Петрович, 41 год, ГСЧС

Городская клиническая больница №10:

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21. Рокина Елена Вячеславовна, 2001 г.р.

22. Белинская Руслана Витальевна, 2001 г.р.

23. Винарчук Елена Руслановна, 2002 г.р.

Клиника Медуниверситета:

24. Савельева Ирина Владимировна, 18 лет

25. Попова Наталья Петровна 68 лет

26. Кубко Ирина Васильевна, 54 года (бухгалтер)

27 Морозюк Вадим Викторович 1991 г.р., ГСЧС

28. Лозовская Любовь Флориановна, 2002 г.р.

Поиск людей среди завалов в здании колледжа продолжается.

Причиной возгорания, вероятнее всего, стал неисправный удлинитель.

Ранее в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили, что количество пострадавших в результате пожара будет увеличиваться, так как люди стали обращаться за медицинской помощью в лечебные заведения.

Напомним, 4 декабря в центре Одессы начался пожар. Огонь охватил 4 из 6 этажей Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Троицкой, 25.

В этот момент в здании шли занятия, там находились студенты – всего около 400 человек.

В результате пожара один человек погиб. Изначально сообщалось, что погибла преподаватель колледжа, однако позже стало известно, что погибшей оказалась 17-летняя студентка вуза.

Ранее сообщалось, чтопричиной масштабного пожара в центре Одессы могла стать старая проводка. По неофициальной информации, ее не меняли с 1966 года. Кроме того, стало известно, что возгорание произошло в офисном помещении.

По факту пожара в учебном заведении полиция начала уголовное производство. Правоохранители квалифицировали инцидент как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Новости "Сегодня" внимательно следят за всеми событиями, связанными с пожаром в Одессе. Более подробно о случившемся вы можете узнать в хронике на нашем сайте.

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