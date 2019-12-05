Пожар в Одессе: обнаружили тело женщины

Личность погибшей пока не установлена

Видео: Нацполиция

В Одессе в руинах дома, сгоревшего 4 декабря, обнаружили тело женщины.

Как сообщили "Думской" в полиции, разбор завалов на этом месте тут же остановили, и сейчас там ведутся следственные действия.

Останки были сфотографированы, их расположение нанесли на схему, после чего изъяли на судебно-медицинскую экспертизу.

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Информацию СМИ подтвердили в полиции. "Тело взрослой женщины без признаков жизни правоохранители нашли под обломками конструкций здания. Сейчас полицейские устанавливают ее личность", – говорится в сообщении Нацполиции.

По предварительной информации, погибшая женщина — учительница истории.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский откликнулся на масштабный пожар в Одессе, во время которого погибла 16-летняя студентка, 14 человек пропали без вести и пострадали еще 27.

Ранее сообщалось, что причиной масштабного пожара в центре Одессы могла стать старая проводка. По неофициальной информации, ее не меняли с 1966 года. Кроме того, стало известно, что возгорание произошло в офисном помещении.

По факту пожара в учебном заведении полиция начала уголовное производство. Правоохранители квалифицировали инцидент как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Кроме того, был обнародован список пропавших без вести после пожара в одесском колледже.

Новости "Сегодня" внимательно следят за всеми событиями, связанными с пожаром в Одессе. Более подробно о случившемся вы можете узнать в хронике на нашем сайте.

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