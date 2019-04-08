Пожар в Одессе: очевидцы спасли мужчину, женщина погибла

Сосед открыл двери, а прохожий помог вынести ему пострадавшего мужчину

Фото: Pixabay

Пожар в Одессе: очевидцы спасли мужчину, женщина погибла Юлия Те //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/de3/a23/5c9de3a239370.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/de3/a23/5c9de3a239370.jpg 2019-04-08T16:29:00+03:00 Одесса Сосед открыл двери, а прохожий помог вынести ему пострадавшего мужчину

В ночь с 6 на 7 апреля в жилом доме на улице Ицхака Рабина в Одессе произошел пожар в одной из квартир на пятом этаже. Пострадавшего мужчину спасли очевидцы до приезда пожарных. Они попытались спасти и женщину, но им не удалось. Об этом журналисту "Сегодня" рассказали свидетели происшествия.

Мужчина, живущий по соседству, до приезда пожарных открыл двери пылающей квартиры. В это время мимо проходил сотрудник "Муниципальной охраны", у которого был выходной. Он побежал на крик и забежал в дом.

Мужчина пытался зайти в квартиру, охваченную дымом. Муниципал зашел вместе с ним. Они вытащили мужчину, лежащего в конце коридора.

По словам свидетелей, дыма было много, поэтому даже в коридор пробираться было сложно. Соседи выносили ведра с водой, чтобы потушить пожар.

Как оказалось, в квартире находилось много макулатуры и она тоже загорелась. А в одной из комнат была пожилая женщина. Из-за задымления зайти дальше коридора героям не удалось. Они дождались пожарных, которые и вытащили 68-летнюю хозяйку дома. Но спасти ее уже не смогли.

Звонок о пожаре поступил спасателям в 00:08. К месту вызова в 00:14 прибыли пожарные. Пожарные локализовали возгорание в 00:39 и ее ликвидировали в 01:23 на площади 15 кв. м. Пострадавшего мужчину передали бригаде скорой медицинской помощи в тяжелом состоянии. Причина пожара устанавливается.

Напомним, за минувшую неделю, с 1 по 7 апреля, жертвами пожаров в Украине стали 43 человека и еще 15 погибли на водных объектах. Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, что уже в начале апреля прогнозируют вполне летнюю погоду – местами до плюс 28 градусов. Поэтому массовое сжигание травы, которое любят устраивать хозяева – станет еще более рискованными. Ведь именно это часто вызывает пожары, истребляет целые гектары полей и лесов.

Также мы сообщали, что в Киевской области участились пожары в экосистемах: ежедневно спасатели делают десятки выездов, чтобы потушить горящую траву и сухостой.

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АВТОР: Юлия Те Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.