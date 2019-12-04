Пожар в Одессе: погибла 17-летняя девушка, стало известно имя

Фото: ГСЧС

В результате пожара в Одесском колледже экономики погибла 17-летняя Анна Бабенко. Об этом в больнице рассказали корреспонденту "Сегодня".

Ранее Минобразования заявило о гибели преподавателя, которую зовут Анна Бордюк. Однако, по данным "Сегодня", муж Бордюк не опознал тело. Бордюк не выходит на связь, как и несколько студентов колледжа. Их ищут в соцсетях.

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По данным на 17 часов пожар локализован, в больнице 21 человек, в том числе 12 учащихся. В ГСЧС заявили, что эвакуация завершена.

Одна из студенток в комментарии "Таймеру" рассказала, что о пожаре изначально никто не знал – сотрудники колледжа не давали указания покинуть здание. Сигнализации также если и была, то не сработала. Потому когда огонь разгорелся, многие оказались в ловушке.

Полиция начала досудебное расследование. Дело открыто по части 2 ст. 270 УК— нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Ранее "Сегодня" сообщали, что несмотря на усилия пожарных, рухнул свод колледжа. Также уже известна предварительная причина пожара.

Все подробности в спецтеме Пожар в центре Одессы

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