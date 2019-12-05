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Пожар в Одессе: появилось видео с воздуха

5 декабря, 04:18

Поиск людей среди завалов в здании колледжа продолжается

Видео: Радио Свобода

В сети появилось видео пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Поиск людей среди завалов в здании колледжа продолжается.

Причиной возгорания, вероятнее всего, стал неисправный удлинитель.

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Ранее в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили, что количество пострадавших в результате пожара будет увеличиваться, так как люди стали обращаться за медицинской помощью в лечебные заведения.

Напомним, 4 декабря в центре Одессы начался пожар. Огонь охватил 4 из 6 этажей Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Троицкой, 25.

В этот момент в здании шли занятия, там находились студенты – всего около 400 человек.

В результате пожара один человек погиб. Изначально сообщалось, что погибла преподаватель колледжа, однако позже стало известно, что погибшей оказалась 17-летняя студентка вуза.

Ранее сообщалось, чтопричиной масштабного пожара в центре Одессы могла стать старая проводка. По неофициальной информации, ее не меняли с 1966 года. Кроме того, стало известно, что возгорание произошло в офисном помещении.

По факту пожара в учебном заведении полиция начала уголовное производство. Правоохранители квалифицировали инцидент как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Новости "Сегодня" внимательно следят за всеми событиями, связанными с пожаром в Одессе. Более подробно о случившемся вы можете узнать в хронике на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Пожар в центре Одессы

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Одесса трагедия возгорание пожары дрон видео с дрона

Источник: Сегодня

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