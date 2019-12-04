Пожар в Одессе: снова увеличилось количество пострадавших

Максимальные силы сейчас направлены поиск лиц, место нахождения которых не установлено

Фото: dumskaya.net

Первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой заявил, что во время пожара в Одесском колледже 1 человек погиб, 29 пострадали.

Об этом говорится в сообщении Нацполиции в Facebook.

Также уточняется место нахождения более 10 человек.

"Максимальные силы сейчас направлены поиск лиц, место нахождения которых не установлено", – сообщают в полиции.

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В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям предупредили, что количество пострадавших в результате пожара будет увеличиваться, так как люди стали обращаться за медицинской помощью в лечебные заведения.

Напомним, 4 декабря в центре Одессы начался пожар. Огонь охватил 4 из 6 этажей Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Троицкой, 25.

В этот момент в здании шли занятия, там находились студенты – всего около 400 человек.

В результате пожара один человек погиб. Изначально сообщалось, что погибла преподаватель колледжа, однако позже стало известно, что погибшей оказалась 17-летняя студентка вуза.

Причиной масштабного пожара в центре Одессы могла стать старая проводка. По неофициальной информации, ее не меняли с 1966 года. Кроме того, стало известно, что возгорание произошло в офисном помещении.

По факту пожара в учебном заведении полиция начала уголовное производство. Правоохранители квалифицировали инцидент как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Новости "Сегодня" внимательно следят за всеми событиями, связанными с пожаром в Одессе. Более подробно о случившемся вы можете узнать в хронике на нашем сайте.

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