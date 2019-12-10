Пожар в одесском колледже: часть сгоревшего дома демонтируют

Движение по улице Пушкинской в связи с работами перекроют

Фото: Максим Куций, Facebook

В Одессе специалисты разберут внутренний флигель здания сгоревшего колледжа на Троицкой. Об этом сообщает "Думская".

В связи с этим с 6 утра и до окончания работ участок Пушкинской улицы, от Успенской до Еврейской, закроют для транспорта.

"По периметру места проведения работ на перекрестках будут работать регулировщики. Просим быть внимательными и заранее планировать маршрут движения в центральной части города", – сообщили в пресс-службе патрульной полиции.

Напомним, на данный момент известно о 12 жертвах пожара. Сейчас подтверждена гибель студентки колледжа Ксении Бабенко, преподавателя высшей математики и информатики Анны Бортюк, сотрудницы учебного заведения Марины Коваль и студента Кирилла Трофимчука. Кроме того, в больнице умер спасатель Сергей Шатохин.

Под завалами могут находиться еще четыре человека. Чтобы найти людей можно скорее, все службы работают в круглосуточном режиме.

Ранее сообщалось, что причиной масштабного пожара в центре Одессы могла стать старая проводка. По неофициальной информации, ее не меняли с 1966 года. Кроме того, стало известно, что возгорание произошло в офисном помещении.

Новости "Сегодня" внимательно следят за всеми событиями, связанными с пожаром в Одессе. Более подробно о случившемся вы можете узнать в хронике на нашем сайте.

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