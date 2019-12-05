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Пожар в одесском колледже: что известно о состоянии пострадавших

5 декабря, 11:09

Один из госпитализированных находится в крайне тяжелом состоянии

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

Четверо пострадавших из-за масштабного пожара на улице Троицкой в Одессе находятся в тяжелом состоянии, один — в крайне тяжелом. Об этом рассказали на заседании комиссии ОГА по чрезвычайным ситуациям.

Сейчас в больнице находятся 26 пострадавших. Среди них – 15 несовершеннолетних и семеро спасателей. 14 человек по-прежнему считаются пропавшими без вести – связи с ними нет со вчерашнего утра.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский откликнулся на масштабный пожар в Одессе, во время которого погибла 16-летняя студентка, 14 человек пропали без вести и пострадали еще 27.

Ранее сообщалось, что причиной масштабного пожара в центре Одессы могла стать старая проводка. По неофициальной информации, ее не меняли с 1966 года. Кроме того, стало известно, что возгорание произошло в офисном помещении.

По факту пожара в учебном заведении полиция начала уголовное производство. Правоохранители квалифицировали инцидент как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Новости "Сегодня" внимательно следят за всеми событиями, связанными с пожаром в Одессе. Более подробно о случившемся вы можете узнать в хронике на нашем сайте.

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