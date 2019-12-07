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Пожар в одесском колледже: еще одну из погибших опознали

7 декабря, 13:06

Пропавшими без вести считаются еще 10 человек

Фото: dumskaya.net

Фото: dumskaya.net

В Одессе опознали еще одну жертву пожара на Троицкой – под завалами дома погибла сотрудница колледжа Марина Владимировна Коваль. Об этом рассказали на заседании областной комиссии по чрезвычайным ситуациям, сообщает "Думская".

Женщина была жительницей Овидиопольского района, 1963 г.р. Последний раз Марина выходила на связь с близкими в день трагедии, в 7 утра. В 14:00 того же дня ее телефон уже был отключен.

Отметим, что на данный момент известны имена трех из пяти найденных погибших. 4 декабря в больнице умерла 16-летняя студентка Бабенко Ксения Аркадьевна, а 5 декабря на пепелище была найдена 43-летняя преподавательница информатики Бортюк Анна Леонидовна.

Напомним, в среду, 4 декабря, около 10:00 в Одессе в шестиэтажном здании на углу Пушкинской и Троицкой улиц, известном как доходный дом Асвадурова, вспыхнул крупный пожар. В здании располагались помещения Института морской биологии, одесский филиал Института археологии НАН Украины, колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, а также другие учреждения.

По поручению премьер-министра 6 декабря для расследования причин пожара в колледже на Троицкой Кабмин сформировал специальную комиссию.

Новости "Сегодня" внимательно следят за всеми событиями, связанными с пожаром в Одессе. Более подробно о случившемся вы можете узнать в хронике на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Пожар в центре Одессы

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