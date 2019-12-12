Пожар в одесском колледже: из-под завалов достали последних пропавших

Фото: dsns.gov.ua

Из-под завалов одесского колледжа спасатели достали тела двух последних пропавших людей. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

"По состоянию на 6:45 12 декабря из-под завалов достали последних людей, которые считались пропавшими", – говорится в сообщении.

Итак, число жертв пожара возросло до 15 человек. На данный момент подтверждена гибель студентки колледжа Ксении Бабенко, преподавателя высшей математики и информатики Анны Бортюк, сотрудницы учебного заведения Марины Коваль, студента Кирилла Трофимчукаи заведующей отделением правового направления колледжа Натальи Третьяковой. В больнице умер спасатель Сергей Шатохин.

Между тем, в Одессе Киевский райсуд отправил директора сгоревшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любовь Кочергу под домашний арест на 60 суток.

Также мы писали, что причиной масштабного пожара в центре Одессы могла стать старая проводка. По неофициальной информации, ее не меняли с 1966 года.

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