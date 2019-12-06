Пожар в одесском колледже: копы нашли пропавшую девушку

Фото: dumskaya.net

В Одессе полицейские нашли 18-летнюю девушку, об исчезновении которой сообщили ее родители. Они полагали, что дочь могла находиться в здании сгоревшего колледжа на Троицкой.

В пресс-службе местной полиции рассказали, что с девушкой все хорошо. Она действительно бывшая студентка Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, но на момент пожара находилась в совершенно другом месте. На связь с родными Анастасия не выходила за отсутствия телефона.

Сейчас пропавшими без вести после пожара считаются 13 человек. Их поиски продолжаются.

Ранее мы писали, что в Одессе спасатели работали всю ночь и все еще тушат очаги тления в здании колледжа. Поисково-спасательные работы продолжаются. Основные усилия сейчас направлены на поиск пропавших без вести людей и разборку конструкций. К работам привлекли 275 человек личного состава, три поисковые собаки и 47 единиц техники.

Также сообщалось, что причиной масштабного пожара в центре Одессы могла стать старая проводка. По неофициальной информации, ее не меняли с 1966 года. Кроме того, стало известно, что возгорание произошло в офисном помещении.

По факту пожара в учебном заведении полиция начала уголовное производство. Правоохранители квалифицировали инцидент как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Новости "Сегодня" внимательно следят за всеми событиями, связанными с пожаром в Одессе. Более подробно о случившемся вы можете узнать в хронике на нашем сайте.

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