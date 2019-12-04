Пожар в одесском колледже: названа возможная причина

Фото: dumskaya.net

Причиной масштабного пожара в центре Одессы, в котором погибла женщина и еще десятки человек пострадали, могла стать старая проводка. Об этом сообщает "Думская".

Издание отмечает, что, по неофициальной информации, эту проводку в здании не меняли с 1966 года. Кроме того, стало известно, что возгорание произошло в офисном помещении.

Напомним, утром 4 декабря в Одессе вспыхнул пожар в шестиэтажном здании в центре города.

Охваченное огнем здание находится на углу Пушкинской и Троицкой улиц. В Одессе оно известно как доходный дом Асвадурова – это архитектурный памятник. Здание построили в 1914 году по проекту архитекторов Чернигова и Гольденберга. Сейчас в шестиэтажном доме находятся Институт морской биологии, Одесский филиал Института археологии НАН Украины и колледж экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

На данный момент спасателям удалось локализовать пожар в здании колледжа на площади 4000 квадратных метров. Ликвидация огня продолжается. Пламя тушат 70 спасателей и 18 единиц техники.

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