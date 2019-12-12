Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 23,6
26,14

Пожар в одесском колледже: опознаны еще четверо погибших

12 декабря, 13:02

Жертвами трагедии стали 16 человек

Фото: dsns.gov.ua

Фото: dsns.gov.ua

В Одессе опознали еще четверых жертв масштабного пожара в доме Асвадурована Троицкой. Их имена озвучил вице-мэр Одессы Павел Вугельман, сообщает "Думская".

По информации мэрии, 7 декабря из завалов достали тело лаборантки колледжа экономики и права Беженарь Елены Валерьевны, 1995 г.р., 9 декабря — заместителя директора института морской биологии Иванович Галины Валентиновны, 1954 г.р., 11 декабря — сотрудниц колледжа Соловей Веры Дмитриевны, 1951 г.р., и Тарасовой Натальи Васильевны.

Отметим, что в местной полиции рассказали, что официально опознали только четырех погибших. Остальные опознаны предварительно, по личным вещам. Таким образом, экспертиза сейчас проводится по 10 телам.

Напомним, на данный момент подтверждена гибель студентки колледжа Ксении Бабенко, преподавателя высшей математики и информатики Анны Бортюк, сотрудницы учебного заведения Марины Коваль, студента Кирилла Трофимчукаи заведующей отделением правового направления колледжа Натальи Третьяковой. Кроме того, в больнице умер спасатель Сергей Шатохин.

Также мы писали, что причиной масштабного пожара в центре Одессы могла стать старая проводка. По неофициальной информации, ее не меняли с 1966 года.

Новости "Сегодня" внимательно следят за всеми событиями, связанными с пожаром в Одессе. Более подробно о случившемся вы можете узнать в хронике на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Пожар в центре Одессы

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Одесса мэрия жертвы погибшие опознание колледж пожары

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Масштабный пожар в Одессе: все подробности, фото и видео
Масштабный пожар в Одессе: все подробности, фото и видеоУкраина
Пожар в Одессе: погибла 17-летняя девушка, стало известно имя
Пожар в Одессе: погибла 17-летняя девушка, стало известно имяОдесса
Крупный пожар в центре Одессы: в сети сообщают о первой жертве
Крупный пожар в центре Одессы: в сети сообщают о первой жертвеОдесса
Пожар в Одессе: люди прыгали из окон прямо на пожарных (видео)
Пожар в Одессе: люди прыгали из окон прямо на пожарных (видео)Одесса
Говорил, что умирает: на пепелище в Одессе девушка ждет брата
Говорил, что умирает: на пепелище в Одессе девушка ждет братаОдесса
Появилось видео начала пожара в одесском колледже, снятое студентом
Появилось видео начала пожара в одесском колледже, снятое студентомОдесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...