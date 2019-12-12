Пожар в одесском колледже: опознаны еще четверо погибших

Фото: dsns.gov.ua

В Одессе опознали еще четверых жертв масштабного пожара в доме Асвадурована Троицкой. Их имена озвучил вице-мэр Одессы Павел Вугельман, сообщает "Думская".

По информации мэрии, 7 декабря из завалов достали тело лаборантки колледжа экономики и права Беженарь Елены Валерьевны, 1995 г.р., 9 декабря — заместителя директора института морской биологии Иванович Галины Валентиновны, 1954 г.р., 11 декабря — сотрудниц колледжа Соловей Веры Дмитриевны, 1951 г.р., и Тарасовой Натальи Васильевны.

Отметим, что в местной полиции рассказали, что официально опознали только четырех погибших. Остальные опознаны предварительно, по личным вещам. Таким образом, экспертиза сейчас проводится по 10 телам.

Напомним, на данный момент подтверждена гибель студентки колледжа Ксении Бабенко, преподавателя высшей математики и информатики Анны Бортюк, сотрудницы учебного заведения Марины Коваль, студента Кирилла Трофимчукаи заведующей отделением правового направления колледжа Натальи Третьяковой. Кроме того, в больнице умер спасатель Сергей Шатохин.

Также мы писали, что причиной масштабного пожара в центре Одессы могла стать старая проводка. По неофициальной информации, ее не меняли с 1966 года.

Новости "Сегодня" внимательно следят за всеми событиями, связанными с пожаром в Одессе. Более подробно о случившемся вы можете узнать в хронике на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Пожар в центре Одессы

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram