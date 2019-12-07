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Пожар в одесском колледже: спасатели разбирают сгоревшие конструкции и ищут пропавших

7 декабря, 07:46

Еще 10 человек считаются пропавшими без вести

Фото: ГСЧС

Фото: ГСЧС

В Одессе на месте пожара в колледже продолжаются работы: спасатели разбирают сгоревшие конструкции здания, и все еще тушат тлеющие очаги.

"На месте происшествия: осуществлен разбор конструкции верхней части здания, экспертной группой проведены замеры уровней колебаний здания и его устойчивости, убрано элементы конструкций из арочного прохода и обеспечен проход во внутренний двор, продолжается разбор конструкции на цокольном этаже", – рассказали в ГСЧС.

Кроме того, ведутся поиски 10 пропавших без вести людей.

"Всего к работам привлечено 217 чел. и 40 ед. техники, из них от ГСЧС 87 чел. и 12 ед. техники", – добавили в ГСЧС.

Напомним, в результате пожара погибли пять человек: первой жертвой трагедии стала студентка колледжа, 2003 г.р., – в день пожара она умерла в больнице. Ее уже похоронили. Тела еще четырех жертв пожара правоохранители нашли, разбирая руины здания.

Кроме того, по поручению премьер-министра 6 декабря для расследования причин пожара в колледже на Троицкой Кабмин сформировал специальную комиссию.

Новости "Сегодня" внимательно следят за всеми событиями, связанными с пожаром в Одессе. Более подробно о случившемся вы можете узнать в хронике на нашем сайте.

Все подробности в спецтеме Пожар в центре Одессы

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