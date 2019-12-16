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Пожар в одесском колледже: в больницах остаются десять пострадавших

16 декабря, 12:15

Одесситы собрали на помощь пострадавшим 430 тысяч гривен

/ Фото: Getty Images

В Одессе после пожара в здании колледжа на Троицкой в больницах остаются 10 человек. Об этом на аппаратном совещании в мэрии рассказала вице-мэр Светлана Бедрега, сообщают "УСИ".

По ее словам, восемь пострадавших находятся в военном госпитале, еще по одному – в городских больницах №1 и №10. Их состояние медики оценивают как средней тяжести.

"Сегодня будет приниматься решение о возможной выписке из военного госпиталя", – отметила Бедрега.

Также она сообщила, что пять жертв пожара похоронены. Сейчас проводится опознание тел погибших – экспертизу обещают завершить до конца года. Кроме того, по ее словам, на счет специально открытого целевого счета горсовета одесситы перевели 430 тысяч гривен для помощи пострадавшим. Распределять их будет рабочая группа, первое заседание которой пройдет 17 декабря.

Напомним, жертвами пожара на Троицкой стали 16 человек, некоторых из них до сих пор не опознали. На данный момент подтверждена гибель студентки колледжа Ксении Бабенко, преподавателя высшей математики и информатики Анны Бортюк, сотрудницы учебного заведения Марины Коваль, студента Кирилла Трофимчукаи заведующей отделением правового направления колледжа Натальи Третьяковой. Кроме того, в больнице умер спасатель Сергей Шатохин.

Также мы писали, что причиной масштабного пожара в центре Одессы могла стать старая проводка. По неофициальной информации, ее не меняли с 1966 года.

Между тем, в Одессе Киевский райсуд отправил директора сгоревшего колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса Любовь Кочергу под домашний арест на 60 суток.

Новости "Сегодня" внимательно следят за всеми событиями, связанными с пожаром в Одессе. Более подробно о случившемся вы можете узнать в хронике на нашем сайте.

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