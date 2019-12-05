Пожар в одесском колледже: в горсовете рассказали о состоянии пострадавших

В больницах сейчас находятся 29 человек

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Все пострадавшие в результате масштабного пожара в здании колледжа в Одессе пережили ночь без ухудшений. Об этом сообщили в пресс-службе горсовета.

"В стационарах все больные – стабильные, без ухудшения. Вчера еще одна девочка 15 лет поступила в детскую областную больницу. Всего в стационарах 29 человек", – говорится в сообщении.

Напомним, 4 декабря в центре Одессы начался пожар. Огонь охватил 4 из 6 этажей Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса на Троицкой, 25.

В этот момент в здании шли занятия, там находились студенты – всего около 400 человек.

Ранее сообщалось, что причиной масштабного пожара в центре Одессы могла стать старая проводка. По неофициальной информации, ее не меняли с 1966 года. Кроме того, стало известно, что возгорание произошло в офисном помещении.

По факту пожара в учебном заведении полиция начала уголовное производство. Правоохранители квалифицировали инцидент как нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Новости "Сегодня" внимательно следят за всеми событиями, связанными с пожаром в Одессе. Более подробно о случившемся вы можете узнать в хронике на нашем сайте.

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