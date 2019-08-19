Пожар в одесском отеле: версия об убийстве не подтвердилась

У всех погибших найдены только повреждения, характерные для пожара

Фото: Иван Бошку

Эксперты завершили вскрытие девяти погибших, тела которых вчера обнаружили на месте масштабного пожара в одесском отеле "Токио Стар". Как сообщает "Думская", ссылаясь на источники, признаков, что трагедия была попыткой скрыть убийство не обнаружено.

В СМИ отмечают, что на телах погибших были найдены только характерные для пожара повреждения. На данный момент отобраны образцы для лабораторных исследований.

Имена погибших не разглашаются, продолжается опознание.

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Ранее сообщалось, что часть постояльцев "Токио Стар" отправят в санаторий, а еще несколько десятков людей разместил у себя одессит, который стал случайным свидетелем пожара.

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Напомним, что пожар в одесской гостинице "Токио Стар", которая расположена в здании бывшего трамвайного депо, произошел в ночь на 17 августа. В результате пожара погибли девять человек, 10 пострадали.

Полиция начала расследование по ч. 2 ст. 270 ("Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности") Уголовного кодекса Украины. Также Государственное бюро расследований Украины начало досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, рассматриваются три версии.

Владелец гостиницы Вадим Черный заявил, что готов понести ответственность за гибель восьми людей в пожаре. При этом известно, что его задержали.

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