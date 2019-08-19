Пожар в одесской гостинице: копы выяснили личности шести погибших

Австралийке, которая погибла в огне, было 73 года

В Одесском областном управлении полиции заявили, что уже установили личности шестерых из девяти погибших во время пожара в гостинице "Токио Стар". Им было от 17 до 73 лет.

"Двое из них – жители Одесской области (парень 2002 года рождения и девушка 2001 года рождения), двое – киевляне (мужчина 1995 г.р. и женщина 1996 г.р.), 58-летний житель Днепропетровской области и 73-летняя гражданка Австралии", – заявили в полиции.

Идентификация еще трех погибших продолжается. По результатам судебно-медицинского обследования, причина смерти всех погибших – отравление продуктами горения.

Сейчас рабочей остается только одна из всех выдвинутых версий – нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности.

Владельцу гостиницы Вадиму Черному уже сообщили о подозрении. Ему инкриминируют нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности, повлекшее гибель людей. Мужчина задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Копы также сообщили, что пока других подозреваемых в уголовном производстве нет.

Напомним, что пожар в одесской гостинице "Токио Стар", которая расположена в здании бывшего трамвайного депо, произошел в ночь на 17 августа. В результате пожара погибли девять человек, 10 пострадали.

Полиция начала расследование по ч. 2 ст. 270 ("Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности") Уголовного кодекса Украины. Также Государственное бюро расследований Украины начало досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, рассматриваются три версии.

Владелец гостиницы Вадим Черный заявил, что готов понести ответственность за гибель людей в пожаре.

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