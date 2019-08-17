Пожар в одесской гостинице: самому младшему пострадавшему – 16 лет

Шесть человек находятся в реанимации

Семеро из 10 пострадавших в результате пожара в одесской гостинице "Токио Стар" находятся в ожоговом отделении городской больницы №10, а самому младшему пострадавшему – 16 лет. При этом шесть человек находятся в реанимации. Об этом сообщил и. о. заведующего отделением Александр Ставратий, передает odessa.online.

По его словам, они получили термоингаляционные травмы, отравление продуктами горения и ожоги дыхательных путей. При этом у пяти из них - ожоги от 1 до 12% поверхности тела. Ставратий уточнил, что пострадавших привезли в копоти и со слизистыми черного цвета. У них была одышка, осиплость голоса, першение в горле.

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Кроме того самому младшему пострадавшему 16 лет, а самому старшему — 37. Известно, что двое пострадавших – из Одессы, четыре человека – из других областей страны, а один – иностранец, гражданин Сьерра-Леоне. Еще трое пострадавших находятся в других медучреждениях.

Напомним, что в ночь на субботу, 17 августа, в одесской гостинице "Токио Стар", которая размещается в здании бывшего депо, вспыхнул масштабный пожар, в результате которого погибли восемь человек, 10 людей пострадали. Президент Владимир Зеленский сообщил, что четверо из 10 пострадавших людей находятся в критическом состоянии. Кроме того, полиция начала расследование по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины, рассматриваются три версии.

Владелец гостиницы Вадим Черный заявил, что готов понести ответственность за гибель восьми людей в пожаре.

Отметим, что это уже не первая подобная трагедия в Одессе. В начале лета произошел масштабный пожар в психиатрическом диспансере города. Погибли пятеро пациентов и медсестра учреждения.

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