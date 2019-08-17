Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 25,32
28,23

Пожар в одесской гостинице: самому младшему пострадавшему – 16 лет

Сегодня, 12:52

Шесть человек находятся в реанимации

Семеро из 10 пострадавших в результате пожара в одесской гостинице "Токио Стар" находятся в ожоговом отделении городской больницы №10, а самому младшему пострадавшему – 16 лет. При этом шесть человек находятся в реанимации. Об этом сообщил и. о. заведующего отделением Александр Ставратий, передает odessa.online.

По его словам, они получили термоингаляционные травмы, отравление продуктами горения и ожоги дыхательных путей. При этом у пяти из них - ожоги от 1 до 12% поверхности тела. Ставратий уточнил, что пострадавших привезли в копоти и со слизистыми черного цвета. У них была одышка, осиплость голоса, першение в горле.

Реклама

Кроме того самому младшему пострадавшему 16 лет, а самому старшему — 37. Известно, что двое пострадавших – из Одессы, четыре человека – из других областей страны, а один – иностранец, гражданин Сьерра-Леоне. Еще трое пострадавших находятся в других медучреждениях. 

В тренде
Цены, налоги, пенсии: что изменилось за неделю

Напомним, что в ночь на субботу, 17 августа, в одесской гостинице "Токио Стар", которая размещается в здании бывшего депо, вспыхнул масштабный пожар, в результате которого погибли восемь человек, 10 людей пострадали. Президент Владимир Зеленский сообщил, что четверо из 10 пострадавших людей находятся в критическом состоянии. Кроме того, полиция начала расследование по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины, рассматриваются три версии

Владелец гостиницы Вадим Черный заявил, что готов понести ответственность за гибель восьми людей в пожаре.

Отметим, что это уже не первая подобная трагедия в Одессе. В начале лета произошел масштабный пожар в психиатрическом диспансере города. Погибли пятеро пациентов и медсестра учреждения.

Все подробности в спецтеме Пожар в Одессе

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Одесса пожар ожоги Токио Стар

Реклама

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Похолодание и дожди: синоптики рассказали, где в Украине ухудшится погода
Похолодание и дожди: синоптики рассказали, где в Украине ухудшится погодаУкраина
В Украину везли из США джип с оружейным
В Украину везли из США джип с оружейным "сюрпризом"Одесса
Судья обматерил копов в Одессе и заявил, что он
Судья обматерил копов в Одессе и заявил, что он "для вас – царь и Бог", опубликовано видеоОдесса
В Одессе произошел масштабный пожар в гостинице: погибли восемь человек, 10 пострадали (видео, фото)
В Одессе произошел масштабный пожар в гостинице: погибли восемь человек, 10 пострадали (видео, фото)Одесса
Владелец сгоревшего отеля в Одессе: Я готов нести ответственность
Владелец сгоревшего отеля в Одессе: Я готов нести ответственностьОдесса
Гид по курортам юга Украины: где цены ниже, а наплыв людей меньше
Гид по курортам юга Украины: где цены ниже, а наплыв людей меньшеОдесса

Новости партнеров

Loading...