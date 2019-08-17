Пожар в одесской гостинице: инспекторов не пускали для проверки

Место пожара в отеле "Токио стар" в Одессе / Фото: Нацполиция

Перед ночным пожаром в одесском отеле "Токио стар", который унес жизни восьми человек, представителей чрезвычайных служб не допустили для проверки помещения.

Об этом сообщили на брифинге Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины 17 августа, отметив, что инспекция была запланирована в прошлом месяце.

"По причине того, что владелец отеля изменил форму собственности, представитель ГСЧС, который осуществляет мероприятия государственного надзора и контроля, не был допущен на объект", – сказал заместитель директора Департамента предупреждения чрезвычайных ситуаций ГСЧС Украины Павел Афанасьев.

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Чиновник добавил, что после недопуска инспекторов был составлен соответствующий акт.

Сейчас по факту пожара проводятся следственные действия, а также устанавливаются причины его возникновения.

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Напомним, в ночь на 17 августа на ул. Водопроводная, 1а, в Одессе произошел пожар в гостинице "Токио стар". В этот момент в здании находилось около двух сотен человек. В результате случившегося восемь постояльцев погибли и десять были направлены в медицинские учреждения города. Через несколько часов возгорание было ликвидировано.

После случившегося в Нацполиции Одесской области сообщили о начале уголовного производства за нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности ( ч. 2 ст. 270 Уголовного кодекса Украины).

Президент Владимир Зеленский уже назвал тех, кто понесет ответственность за трагедию – это непосредственные виновники пожара, а также владелец отеля Вадим Черный.

К сожалению, данная трагедия уже стала не первой в Одессе с начала лета: в июне в результаты возгорания в психиатрическом диспансере погибли шесть человек.

Все подробности в спецтеме Пожар в Одессе

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