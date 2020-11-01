Пожар в одесской многоэтажке потушили

Пожарные боролись с огнем около полутора часов

В Одессе потушили пожар в 25-этажном доме в жилом комплексе "Альтаир-1" на улице Люстдорфская дорога.

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Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

"В 22:14 пожар в квартире на 25-м этаже 25-этажного жилого дома ликвидирован", – говорится в сообщении.

По словам спасателей, жертв и пострадавших нет.

Напомним, пожар возник в воскресенье, 1 ноября, около 20:53 в квартире на 25-м этаже высотки.

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Прибывшие на место происшествия пожарные смогли приступить к тушению пожара только после того, как демонтировали с помощью бензореза закрытые металлические двери на 25-й этаж.

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Жителей дома эвакуировали.

По словам хозяйки квартиры, где произошло возгорание, она буквально на минуту вышла из кухни, а когда вернулась, черный дым уже распространился по всему помещению. Якобы загорелось подсолнечное масло на сковороде.

Мы также сообщали, что в Харькове начался пожар в трамвае. Вагон загорелся прямо на ходу, пламя охватило крышу, и некоторые пассажиры начали выскакивать наружу на ходу.

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