Пожар в психбольнице в Одессе: появились новые фото и видео

Пожар унес жизни шести человек







































В Одессе в психбольнице на улице Академика Воробьева, 9 загорелась крыша. Площадь смертельного пожара составила 500 квадратных метров, рассказали в пресс-службе ГСЧС.

Спасатели уточнили, что в результате пожара четыре человека умерли, не приходя в сознание. Еще шестерых в тяжелом состоянии с признаками отравления угарным газом госпитализировали, но позже двое из них скончались.

"К тушению привлекалось 57 человек личного состава и 12 единиц техники", – отметили в ГСЧС.

Напомним, 10 июня вечером в Одессе в "Одесском областном медицинском центре психического здоровья" вспыхнул пожар. Пламя охватило практически все здание. Для тушения огня от ГСЧС было привлечено 12 единиц техники и 57 человек личного состава. В 22:53 пожар локализовали, а в 23:19 он был ликвидирован.

Также мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский поручил создать госкомиссию по расследованию пожара в психбольнице в Одессе.

"Пожар в Одесской психиатрической больнице. Страшная трагедия. Пожар ликвидирован, но уже шестеро погибших. Поручаю премьеру Владимиру Гройсману немедленно создать госкомиссию по расследованию. Причины будут выяснены. Мои соболезнования родным и близким погибших", – написал глава государства в Twitter.

Премьер-министр Украины ВладимирГройсман заверил, что виновники пожара в будут найдены.

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