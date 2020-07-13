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Пожар в старинном доме в Одессе: спасатели назвали вероятную причину

13 июля, 15:41

Татьяна Очеретяная Татьяна Очеретяная

На следующий день в здании снова произошло возгорание

Спасатели назвали вероятную причину масштабного пожара, который вспыхнул 12 июля в жилом доме в центре Одессы. Об этом сообщается на сайте Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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Работники ГСЧС предполагают, что возгорание могло произойти из-за неосторожного обращения с огнем жителями одной из квартир многоэтажки.

Кроме того, как сообщает 048.ua, сегодня, 13 июля, в этом доме произошел новый пожар. Спасателям удалось быстро устранить огонь. К счастью, на тот момент в здании никого не было.

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Как известно, возгорание на ул. Бунина, 35 локализовано и ликвидировано на площади 700 кв. метров. Известно, что здание, где произошло возгорание, построили еще в 1814 году. В нем много деревянных деталей. В результате инцидента без крыши над головой остались 38 человек. Всего в доме 41 квартира.

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Кроме того, пожар в старинном доме показали с высоты .

видео: Одесса инфо

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Одесса спасатели пожар

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