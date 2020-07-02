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Полицейские завершили расследование пожара в одесской гостинице "Токио Стар": что выяснили

2 июля, 10:30

Мария Дмитренко Мария Дмитренко

Обвиняемым грозит до восьми лет лишения свободы

В полиции завершили расследование масштабного пожара в одесской гостинице, где погибли девять жильцов. Обвинительные акты направили в суд, сообщили в Офисе генерального прокурора Украины.

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Следователи доказали, что руководитель отеля "Токио Стар" и два его администратора нарушили требования пожарной безопасности. Это и привело к пожару, в котором погибли и травмировались люди. Обвиняемым грозит от трех до восьми лет лишения свободы.

Правоохранители также сообщили о подозрении второму совладельцу и ответственному за ремонт электросети отеля, которые на данный момент находятся в розыске. По данным следствия, совладелец отеля организовал работу гостиницы в помещениях ремонтного цеха бывшего трамвайного депо, которое не соответствует требованиям нормативно-правовых актов в области строительства.

"Старший администратор отеля отвечала за соблюдение в отеле требований пожарной безопасности. Администратор отеля – работала в день возникновения пожара, но после срабатывания противопожарной системы неоднократно выключала ее и не обеспечивала вызов подразделений ГСЧС, что привело к возникновению пожара на всей территории отеля, а также не приняла мер по эвакуации жителей отеля", – рассказали в прокуратуре.

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Напомним, что пожар в одесской гостинице "Токио Стар", которая расположена в здании бывшего трамвайного депо, произошел в ночь на 17 августа. В результате пожара погибли девять человек, 10 пострадали.

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Полиция начала расследование по ч. 2 ст. 270 ("Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности") Уголовного кодекса Украины. Также Государственное бюро расследований Украины начало досудебное расследование по факту ненадлежащего исполнения своих служебных обязанностей сотрудниками Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

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