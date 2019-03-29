Пожар в "Виктории": суд допросил вожатую, которую искали несколько месяцев

Анна Чернова рассказала подробности страшной ночи

Фото: timer-odessa.net.

Пожар в "Виктории": суд допросил вожатую, которую искали несколько месяцев //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/e31/eb8/5c9e31eb8ed56.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/e31/eb8/5c9e31eb8ed56.jpg 2019-03-29T16:57:00+02:00 Одесса Анна Чернова рассказала подробности страшной ночи

29 марта Киевский районный суд Одессы провел очередное заседание по делу о трагическом пожаре в муниципальном летнем лагере "Виктория" в сентябре 2017 года.

На сей раз на процесс явилась свидетельница Анна Чернова — вожатая–воспитательница детского учреждения, которую уже несколько месяцев искали для допроса в суде.

Приехала Чернова из Донецкой области, где в настоящее время постоянно проживает. По словам свидетеля, с июня 2016-го и по сентябрь 2017 года она работала в "Виктории" воспитателем и на сам момент трагедии отвечала, в частности, за детей, проживавших в сгоревшем пятом корпусе.

Как подчеркнула сама Чернова, воспитатели работали вместо положенных 8 часов по 14, а то и 16 часов из–за большого количества детей. Кроме того, ночами вожатые дежурили по очереди, поскольку ставку ночного воспитателя не предоставляли городские власти. А перед каждым заездом отдыхающих с вожатыми, воспитательницами и другим персоналом лагеря проводился специальный инструктаж, в том числе и по вопросам пожарной безопасности и эвакуации при экстренных ситуациях. Проводила такие мероприятия замдиректора учреждения Ланина.

Свидетель сообщила также, что должна была как воспитатель жить в корпусе вместе с детьми, в комнате № 4, однако руководство лагеря под давлением родителей несовершеннолетних и департамента образования поставило ее в известность о том, что ей необходимо освободить комнату и перебраться в другой корпус. А в комнате № 4 должна была жить руководительница танцевального коллектива "Адель" Егорова (последняя якобы не захотела, чтобы Чернова жила с ней в одной комнате).

Вожатая также уточнила, что таков был приказ руководства, и она в итоге подчинилась. При этом с Егоровой у нее была договоренность о том, что в таком случае ответственность за детей в ночное время несет именно Егорова.

Рассказала Чернова и о том, что при заезде провела с детьми положенный инструктаж, касающийся правил поведения в лагере, и разъяснила, что в корпусах лагеря запрещено пользоваться электроприборами. При этом буквально сразу же после заезда вожатая узнала, что у старших девочек, проживавших в комнате № 15, был кипятильник. Воспитательница поговорила с ними и попросила отдать кипятильник родителям или Егоровой. Затем Чернова узнала, что есть аналогичный прибор и у Егоровой (свидетель видела его в комнате на тумбочке).

О том же, что дети продолжают пользоваться кипятильником, вожатая узнала в день трагедии, когда девочки из комнаты № 16 принесли ей чай. При этом Чернова сделала им строгое замечание, и девочки сообщили, что позаимствовали кипятильник у жительниц комнаты № 15.

А перед самой трагедией в ночь на 16 сентября в лагере состоялась планерка, начавшаяся около 23:00. На нее спустя минут 20 после начала пришла Егорова, продолжалось собрание около 30 минут. Затем все разошлись по своим корпусам, а Чернова отправилась в корпус № 6, чтобы проверить, легли ли дети спать.

После этого вожатая подошла к 5-му корпусу, возле которого стояли вожатая Адамская и Егорова, при этом свидетельница увидела яркий огонь. Егорова тогда сказала, что забыла что–то выключить, после чего она вместе с Адамской побежала за огнетушителем. Затем последняя уже с огнетушителем побежала в 4-ю комнату. А Егорова, по мнению Черновой, побежала на второй этаж, хотя Чернова сама этого не видела, однако слышала шаги.

Кто именно проводил эвакуацию детей со второго этажа, и каким образом они выходили, свидетель не знает, но отмечает, что сама эвакуация заняла минуты три-четыре. Лично она при этом никуда не звонила и пожарных не вызывала. После же того, как детей вывели, их долго не могли сосчитать из–за возникшего хаоса — детей постоянно переводили с места на место. Позже выяснилось, что не хватает трех девочек, о чем Чернова и сообщила руководству лагеря.

Кроме того, вожатая рассказала суду, что на момент заезда деревянные корпуса "Виктории" были уже законсервированы на зиму, но так как родители детей настаивали только на поселении в новые корпуса, помещения в экстренном режиме подготовили к заселению (изначально детей должны были разместить в 3-м корпусе).

Добавим, что в ночь трагедии пожарную сигнализацию Чернова не слышала, хотя до этого воспитательница минимум дважды слышала сработавшую систему (кто мог сигнализацию отключить, вожатая не знает).

Напомним, причиной возгорания в детском лагере "Виктория" эксперты называют оставленный без присмотра электрокипятильник.

Напомним, пожар в одесском детском лагере "Виктория" произошла в сентябре 2017 года. Пламя охватило деревянное здание комплекса по всей площади. В результате пожара погибли трое детей.

Подозрение по этому делу получили директор лагеря Петрос Саркисян, инспектор ГСЧС Леонид Бондарь, который проводил проверки на территории учреждения, бывший начальник Киевского райотдела ГСЧС Валерий Дьяченко, экс-заммэр города Зинаида Цвиринько и директор субподрядной организации, занимавшейся строительством и противопожарной обработкой деревянных корпусов "Виктории" Станислав Чернышов. Старшего воспитателя лагеря Наталью Цокур (Янчик) признали виновной.

Ранее мы писали, что к делу приобщили выводы экспертов, которые наконец выяснили причины возгорания. Экспертизы продолжались полтора года – с тех пор, когда произошла трагедия.

Как сообщалось, на ремонт лагеря "Виктория", при пожаре в котором погибли трое детей, выделили 1,5 млн грн.

Ранее мы писали, что с пострадавшими детьми до сих пор работают психологи.

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