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Пожары в Одессе: будут судить экс-главу ГСЧС области

29 сентября, 01:42

Юлия Безпечная Юлия Безпечная

В 2019-м в крупных пожарах в городе погибли 33 человека

Прокуроры областной прокуратуры направили в суд обвинительный акт в отношении бывшего руководителя Главного управления Государственной службы чрезвычайных ситуаций в Одесской области, подозреваемого в служебной халатности.

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Об этом сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Согласно сообщению, следствие установило, что в результате преступной халатности бывшего чиновника, системного невыполнения им своих обязанностей и ненадлежащего контроля за действиями подчиненных, в течение 2019 на территории Одессы произошли три масштабных пожара, в которых погибли люди.

Речь идет о пожаре в Одесском областном медицинском центре психиатрического здоровья в июне прошлого года (погибли 8 человек), пожаре в гостинице "Токио Стар" в августе (9 погибших) и в Одесском экономическом колледже в декабре (16 погибших).

Отмечается, что досудебное расследование проводили следователи территориального управления Государственного бюро расследований в Николаеве при поддержке сотрудников Управления СБУ в Одесской области.

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Ранее мы сообщали, что в Одессе следователи Государственного бюро расследований объявили о подозрении бывшему начальнику областного управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Виктору Федорчаку.

Напомним, в конце мая сотрудники Службы безопасности Украины на получении взятки задержали крупного чиновника Госслужбы по чрезвычайным ситуациям, действия которого могли привести к нескольким крупным пожарам, в которых погибли 32 человека.

Все подробности в спецтеме Пожар в центре Одессы

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Одесса суд генпрокуратура пожар ГСЧС
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