Правда за нами, а значит – и победа: курсанты ВМС записали видео для побратимов

Сегодня, 15:09

В Институте Военно-морских сил записали обращение со словами поддержки пленным морякам


В Одесском военном институте Военно-морских сил курсанты записали видео со словами поддержки морякам, плененным Россией во время нападения в Азовском море. Ролик был опубликован на Facebook-странице "Боевой бюллетень".

"Дорогие наши военные побратимы! Мы, курсанты и военнослужащие Института Военно-морских сил, всем сердцем поддерживаем вас, и ни на мгновение не забываем о вашем героическом поступке, как и вся наша страна", – говорится в обращении.

Курсанты добавили также, что моряки "с честью и достоинством служат Украине по ее защите от агрессии любого противника".

"Гордимся вашим мужеством и выдержкой в самых сложных ситуации. Мы уверены в вашей силе и преданности украинскому народу и его Вооруженным силам. Мы все вместе, правда за нами, а значит – и победа", – заверили военные.

Напомним, 25 ноября Россия напала на украинские военные корабли в Азовском море. Суда ФСБ устроили таран нашего буксира, а после этого был открыт огонь на поражение. В результате ранения получили шестеро украинцев. Были захвачены в плен 24 моряка ВМС Украины.

Больше о развитии событий читайте на сайте "Сегодня": в хронике событий по ответу Украины на агрессию России в Азовском море.
ВМС, азовское море, курсанты, пленные моряки

Вы сейчас просматриваете новость "Правда за нами, а значит – и победа: курсанты ВМС записали видео для побратимов". Другие Новости Одессы смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

"Сегодня"

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Россия

Фото: AFP

Украинских моряков разделили в Москве: известно, где их содержат

Сегодня, 14:41

Правозащитница Когершын Сагиева посетила 21 задержанного украинца в СИЗО, где ей сообщили о госпитализации еще троих

Политика

Один из захваченных украинских моряков. фото AFP

Семьи захваченных моряков получат по 100 тысяч гривен от МинВОТ

Сегодня, 12:21

В Крыму пленным морякам не может быть оказана консульская поддержка, поскольку Украина не признает российской аннексии полуострова
Загрузка...

Украина

Фото: Facebook Владимира Гройсмана

Гройсман призвал к зеркальным действиям против России

Сегодня, 08:37

Премьер убежден, что против Кремля необходимы более жесткие санкции Евросоюза

Политика

Игорь Воронченко. Фото из открытых источников

Воронченко рассказал о новой стратегии развития ВМС Украины до 2035 года

Сегодня, 07:45

Воронченко заявил, что конечным результатом реформы ВМС станет "восстановление военно-морских возможностей Украины и надежная защита с моря"
Загрузка...