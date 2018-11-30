Правда за нами, а значит – и победа: курсанты ВМС записали видео для побратимов

В Одесском военном институте Военно-морских сил курсанты записали видео со словами поддержки морякам, плененным Россией во время нападения в Азовском море. Ролик был опубликован на Facebook-странице "Боевой бюллетень".

"Дорогие наши военные побратимы! Мы, курсанты и военнослужащие Института Военно-морских сил, всем сердцем поддерживаем вас, и ни на мгновение не забываем о вашем героическом поступке, как и вся наша страна", – говорится в обращении.

Курсанты добавили также, что моряки "с честью и достоинством служат Украине по ее защите от агрессии любого противника".

"Гордимся вашим мужеством и выдержкой в самых сложных ситуации. Мы уверены в вашей силе и преданности украинскому народу и его Вооруженным силам. Мы все вместе, правда за нами, а значит – и победа", – заверили военные.

Напомним, 25 ноября Россия напала на украинские военные корабли в Азовском море. Суда ФСБ устроили таран нашего буксира, а после этого был открыт огонь на поражение. В результате ранения получили шестеро украинцев. Были захвачены в плен 24 моряка ВМС Украины.

Больше о развитии событий читайте на сайте "Сегодня": в хронике событий по ответу Украины на агрессию России в Азовском море.