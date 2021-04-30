Праздничные выходные в Одессе. Какие ограничения ждут отдыхающих (видео)

Курортная Одесса, которая сейчас в желтой зоне карантина, готовится принять туристов на длинные выходные.
"Сегодня" выяснили, какие ограничения ждут гостей.
Погода в Одессе будет теплой. Днем 30 апреля в городе было 16 градусов, а на Пасху будет еще теплее. Однако искупаться в море не выйдет – вода только 11 градусов.
Посуточная аренда жилья в среднем 450 гривен, такая цена держится последние два года. Наплыва туристов ждут уже завтра. В некоторых ресторанах готовят куличи на заказ.
"Испекли более 150 куличей для любимых постоянных гостей, естественно мы их доставляем, но и оставили для тех, кто в эти праздники придет и захочет подышать свежим воздухом у моря и отведать святого кулича", – сказала директор ресторана Евгения Партикевич.
Дорога в Одессу стала более комфортной. "Укрзализныця" добавила несколько поездов. А для автомобилистов на днях закончили ремонтировать мост на трассе, ведущей из Киева.
Храмы на Пасху в Одессе будут работать по тем правилам, что и везде: дистанция между верующими, маски и иконы не целовать. Богослужения на Пасху будут транслировать два местных телеканала. А в автомобильном кинотеатре в сквере Гамова покажут фильм о последних днях Иисуса.
Напомним, Одесская область может снова вернуться в красную зону. Показатели эпидемической нагрузки в регионе снова поползли вверх.
Кроме того, мы писали, что два одесских санатория будут принимать больных с постковидным синдромом.
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