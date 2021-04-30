Українська
$ 27,75
33,64
  1. Новости в регионах
  2. Новости Одессы

Праздничные выходные в Одессе. Какие ограничения ждут отдыхающих (видео)

30 апреля, 21:59

Дарья Сидоровская , Татьяна Очеретяная

Многие украинцы готовятся провести праздничные выходные в Одессе – что нужно знать

Курортная Одесса, которая сейчас в желтой зоне карантина, готовится принять туристов на длинные выходные.

Реклама

"Сегодня" выяснили, какие ограничения ждут гостей.

Видео: Сегодня

Погода в Одессе будет теплой. Днем 30 апреля в городе было 16 градусов, а на Пасху будет еще теплее. Однако искупаться в море не выйдет – вода только 11 градусов.

Посуточная аренда жилья в среднем 450 гривен, такая цена держится последние два года. Наплыва туристов ждут уже завтра. В некоторых ресторанах готовят куличи на заказ.

"Испекли более 150 куличей для любимых постоянных гостей, естественно мы их доставляем, но и оставили для тех, кто в эти праздники придет и захочет подышать свежим воздухом у моря и отведать святого кулича", – сказала директор ресторана Евгения Партикевич.

Дорога в Одессу стала более комфортной. "Укрзализныця" добавила несколько поездов. А для автомобилистов на днях закончили ремонтировать мост на трассе, ведущей из Киева.

Реклама

Храмы на Пасху в Одессе будут работать по тем правилам, что и везде: дистанция между верующими, маски и иконы не целовать. Богослужения на Пасху будут транслировать два местных телеканала. А в автомобильном кинотеатре в сквере Гамова покажут фильм о последних днях Иисуса.

Напомним, Одесская область может снова вернуться в красную зону. Показатели эпидемической нагрузки в регионе снова поползли вверх.

Кроме того, мы писали, что два одесских санатория будут принимать больных с постковидным синдромом.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Популярные статьи

Четыре трупа в колодце в Одесской области: следов насилия на телах погибших не нашли (обновлено)
Четыре трупа в колодце в Одесской области: следов насилия на телах погибших не нашли (обновлено)Одесса
В Одессе школьник брызнул учительнице в лицо из газового баллончика: видео (обновлено)
В Одессе школьник брызнул учительнице в лицо из газового баллончика: видео (обновлено)Одесса
В Одесской области в заброшенном колодце нашли четыре трупа (фото)
В Одесской области в заброшенном колодце нашли четыре трупа (фото)Одесса
В Одессе 12-летняя девочка умерла от анорексии: пыталась похудеть
В Одессе 12-летняя девочка умерла от анорексии: пыталась похудетьОдесса
Мечтала стать моделью и была любимицей. Что известно о девочке, умершей от анорексии (обновлено)
Мечтала стать моделью и была любимицей. Что известно о девочке, умершей от анорексии (обновлено)Одесса
Депутат из Одессы предложила установить памятник
Депутат из Одессы предложила установить памятник "Беркуту" и попала в "Миротворец"Одесса

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять