Пригрозили взрывом. В Одессе из аэропорта эвакуировали более 300 человек

Полицейские проверили информацию о заминировании одесского аэропорта, на месте работали профильные службы

Работа аэропорта возобновлена / Фото: Коллаж: Сегодня

Правоохранители получили уведомление об угрозе взрыва в Международном аэропорту "Одесса". Всего эвакуировали 320 человек.

Об этом сообщила полиция Одесской области.

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На месте происшествия работали профильные службы: следственно-оперативная группа территориального отдела полиции, специалисты-взрывотехники и кинологи.

По состоянию на 23:30 26 декабря аэропорт и близлежащая территория были осмотрены. Никаких взрывчатых веществ или устройств не обнаружили.

В Украине участились случаи минирования

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