Прилетел из Египта: у одесского прокурора подтвердили коронавирус

Коронавирусную инфекцию нового типа обнаружили у прокурора одной из местных прокуратур Одессы. Об этом, со ссылкой на правоохранительные органы, сообщает "Думская".

По данным источника издания, зараженный чиновник десять дней назад прилетел из Египта. Сначала у него не было никаких симптомов, но вскоре начала подниматься температура. Прокурора увезли в Киев, где и госпитализировали. В столице экспресс-тест подтвердил диагноз COVID-19.

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То, что прокурор подхватил коронавирус, официально подтвердил и вице-мэр Одессы Павел Вугельман. Но он рассказал, что зараженный "на протяжении длительного времени не находится в Одессе" и ни с одним одесситом не коммуницировал.

Видео: Павел Вугельман, Facebook

Ранее мы писали, что коронавирус диагностировали и у чиновника из Харькова – заместителя главы областного совета Владимира Скоробагача. Он тоже находится в Киеве. Две недели назад мужчина вернулся из Германии в Харьков и через некоторое время почувствовал недомогание.

Также "Сегодня" рассказывали, что из-за распространения коронавируса всем сотрудникам и посетителям Офиса президента Украины будут проводить температурный скрининг.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

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