Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 28,11
30,25

Прилетел из Египта: у одесского прокурора подтвердили коронавирус

24 марта, 08:58

Тина Наринецкая

Из-за границы мужчина прилетел десять дней назад

Коронавирусную инфекцию нового типа обнаружили у прокурора одной из местных прокуратур Одессы. Об этом, со ссылкой на правоохранительные органы, сообщает "Думская".

По данным источника издания, зараженный чиновник десять дней назад прилетел из Египта. Сначала у него не было никаких симптомов, но вскоре начала подниматься температура. Прокурора увезли в Киев, где и госпитализировали. В столице экспресс-тест подтвердил диагноз COVID-19.

Реклама

То, что прокурор подхватил коронавирус, официально подтвердил и вице-мэр Одессы Павел Вугельман. Но он рассказал, что зараженный "на протяжении длительного времени не находится в Одессе" и ни с одним одесситом не коммуницировал.

В тренде
Враг продолжает нарушать "тишину" на Донбассе: ранен солдат ВСУ
Видео: Павел Вугельман, Facebook

Ранее мы писали, что коронавирус диагностировали и у чиновника из Харькова – заместителя главы областного совета Владимира Скоробагача. Он тоже находится в Киеве. Две недели назад мужчина вернулся из Германии в Харьков и через некоторое время почувствовал недомогание.

Также "Сегодня" рассказывали, что из-за распространения коронавируса всем сотрудникам и посетителям Офиса президента Украины будут проводить температурный скрининг.

Все подробности в спецтеме Коронавирус в Украине

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Киев Египет Одесса инфекция прокуроры коронавирус подтверждение

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 23 марта
Коронавирус в Украине: карта заболевших по регионам за 23 мартаУкраина
Метро закрыто, маршрутки забиты: что происходит с общественным транспортом
Метро закрыто, маршрутки забиты: что происходит с общественным транспортомУкраина
Чрезвычайное положение и чрезвычайная ситуация в Украине: в чем отличия
Чрезвычайное положение и чрезвычайная ситуация в Украине: в чем отличияУкраина
Карантин в Одессе: стали известны подробности ограничений
Карантин в Одессе: стали известны подробности ограниченийОдесса
В Украине закрыли метро в Киеве, Харькове и Днепре
В Украине закрыли метро в Киеве, Харькове и ДнепреПолитика
В Одессе 80% маршруток не ходят, в городе транспортный коллапс: фото
В Одессе 80% маршруток не ходят, в городе транспортный коллапс: фотоОдесса

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...