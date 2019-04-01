Приложение "Прогулки по Одессе": мурчащие достопримечательности и гастрономические изыски

Приложение скачали больше 1000 туристов из Украины и заграницы

Фото: Pixabay

Приложение "Прогулки по Одессе": мурчащие достопримечательности и гастрономические изыски Виктор Борисенко //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/0fd/a67/5ca0fda67a6e6.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/0fd/a67/5ca0fda67a6e6.jpg 2019-04-01T06:00:00+03:00 Одесса Приложение скачали больше 1000 туристов из Украины и заграницы

Одесситка Наталья Сторожева создала приложение для смартфона, с помощью которого можно прогуляться по "мурчащей" Южной Пальмире и познакомиться с ее гастрономическими изысками. По словам разработчицы, ее мобильный гид "Прогулки по Одессе" показывает город как культурную, а не криминальную столицу юга.

"При создании путеводителя я поставила цель рассказать о другой Одессе. Немножко мещанской, немножко взбалмошной, театральной, литературной, донести до людей истории писателей, художников и любовных интриг. Показать туристам, что в городе есть рынки, помимо "Привоза". Рассказать об особой колоритной кухне из местных продуктов, одесских винодельнях и пивоваренных заводах", — рассказывает создательница приложения.

К слову, до этого проекта Наталья не занималась программированием, поэтому сначала ей пришлось окончить специализированные курсы, а также погрузиться в литературу и познакомиться с людьми, задействованными в сфере туризма. В частности, собирать информацию для гида ей помогали представители проектов Odessarium, в рамках которого город украсили десятки ярких муралов, и "Одесские коты", установившего скульптуры усатых-полосатых (у некоторых из них есть реальные прототипы!) в разных локациях. А вот блогеры и фотографы поделились с Натальей информацией для раздела о ресторанах и снимками достопримечательностей.

Как призналась нам одесситка, путеводитель создавался довольно быстро. За два месяца она собрала необходимую информацию и разработала первые маршруты. На сегодня приложение уже скачали больше 1000 раз, причем это были пользователи не только из Украинцы, но и из Соединенного Королевства, Израиля, Новой Зеландии и США.

"Крайне полезное приложение для туриста. Есть все необходимое для хорошего времяпровождения в Одессе, особенно впечатлили муралы по городу", — написал в отзывах один из пользователей.

"Отличное приложение, хоть сам и проживаю в Одессе, открыл для себя много интересных мест, о которых раньше даже не знал", — вторит ему другой.

Сейчас Наталья Сторожева ищет партнеров, увлеченных колоритом Одессы, и работает с обратной связью, чтобы выявить потребности гостей. Кроме того, ведется работа над новыми разделами: музеи, театры, туристические агентства и экскурсоводы.

"Больше всего времени уходит на сбор информации. Если кто-то хочет помочь, я не против. Для этого достаточно найти адрес, режим работы, ссылку на сайт театра или музея и отправить мне в мессенджер", — говорит Наталья.

ГУЛЯЕМ С ГИДОМ. Мы решили испытать приложения в "боевых" условиях и отправились с ним на прогулку. После установки нас "встретил" Дюк, который предложил выбрать язык гида

— украинский, русский или английский. После выбора языка открывается главное меню, и тут — разбегаются глаза. Хотите "классическую" экскурсию, тогда вам в раздел "Прогулка по Одессе", где описаны основные достопримечательности, любите котов — тогда вам нужна "Мурчащая Одесса".

Кроме того, тут есть "Городской квест", "Новости и сплетни" с описанием ближайших мероприятий, советы на тему того, что поесть и где, экскурсия по муралам и обширная галерея с фото Южной Пальмиры. Мы же выбираем "Мурчащую Одессу": раздел содержит 15 локаций с изваяниями котов.

При выборе определенной локации всплывает окно, которое предлагает прочесть информацию о скульптуре или же проложить к ней оптимальный маршрут для пешей прогулки или на транспорте. Рекомендуем все же знакомиться с котами в указанном разработчицей порядке, тогда каждый последующий пункт будет расположен максимально близко к предыдущему.

Напомним, в Украине появилось приложение для работы со счетами за газ и электроэнергию. Приложение уже доступно для скачивания в Google Play, в App Store появится в марте.

Напомним, в Запорожье запустили мобильный сервис о движении транспорта. Жители Запорожья теперь могут планировать время своего прихода на остановку.

Также украинцы создали приложение, которое поможет бороться с мусором. Приложение содержит рекомендации по утилизации отходов, а также адреса доступных станций приема вторсырья.

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АВТОР: Виктор Борисенко Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.