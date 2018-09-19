Приревновала: в Одессе женщина ударила сожителя ножом в пах

Сегодня, 13:58

Мужчину с ранением госпитализировали в больницу, он потерял много крови

Фото: dpchas.com.ua
Фото: dpchas.com.ua

В Одессе женщина из-за ревности с ножом напала своего сожителя и ранила мужчину в пах. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Как выяснилось, гражданские супруги вместе употребляли алкоголь. Между ними возник конфликт, в результате которого женщина выхватила нож и ударила им своего 47-летнего сожителя в пах. Злоумышленницу задержала полиция в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Раненого мужчину госпитализировали в одну из одесских больниц с колото-резаным ранением левой части паха. Из-за ранения он потерял много крови и сейчас находится под наблюдением медиков.

"По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет", – отметили в полиции.

Не так давно в Дарницком районе Киева из-за ревности мужчина ножом ранил женуПосле содеянного мужчина вызвал "скорую" и полицию.

Кроме того, в Каменском Днепропетровской области мужчина из-за ревности убил соперника
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