Приревновала: в Одессе женщина ударила сожителя ножом в пах

Мужчину с ранением госпитализировали в больницу, он потерял много крови

В Одессе женщина из-за ревности с ножом напала своего сожителя и ранила мужчину в пах. Об этом сообщили в пресс-службе местной полиции.

Как выяснилось, гражданские супруги вместе употребляли алкоголь. Между ними возник конфликт, в результате которого женщина выхватила нож и ударила им своего 47-летнего сожителя в пах. Злоумышленницу задержала полиция в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Раненого мужчину госпитализировали в одну из одесских больниц с колото-резаным ранением левой части паха. Из-за ранения он потерял много крови и сейчас находится под наблюдением медиков.

"По данному факту начато уголовное производство по ч. 1 ст. 121 ("Умышленное тяжкое телесное повреждение") Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет", – отметили в полиции.

Не так давно в Дарницком районе Киева из-за ревности мужчина ножом ранил жену. После содеянного мужчина вызвал "скорую" и полицию.

Кроме того, в Каменском Днепропетровской области мужчина из-за ревности убил соперника.