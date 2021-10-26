Пришлось читать Шевченко. В Одессе судья необычно наказал воров

Злоумышленники вытаскивали магнитолы и динамики из машин на штрафплощадке

Судья вынес необычный приговор. Фото: коллаж "Сегодня"

В Одессе судья Малиновского районного суда вынес необычный приговор двум молодым людям, которые вытаскивали магнитолы и динамики из машин на штрафплощадке. Теперь злоумышленникам придется прочитать несколько книг.

Об этом сказано в соответствующем решении.

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Детали

Изучив все обстоятельства дела, судья приговорил фигурантов к одному году лишения свободы, освободив от наказания с испытательным сроком.

Кроме того, он обязал злоумышленников прочесть повести "Приключения Тома Сойера" и "Приключения Гекльберри Финна" Марка Твена, "Белый Клык" Джека Лондона, а также стихотворение "Минають дні, минають ночі…" Тараса Шевченко.

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Напомним, ранее в Киеве 38-летнего насильника приговорили к 7,5 года лишения свободы. Он уроженец Еревана.

Также Высший антикоррупционный суд признал виновным бывшего народного депутата Александра Пресмана в получении незаконной компенсации за аренду жилья.

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