Украина
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
🚫 Жесткий карантин Выборы в Харькове Выборы в Харькове 👻 Хэллоуин-2021 💡 Большое обновление сетей
СЕГОДНЯ Новости в регионах Новости Одессы

Пришлось читать Шевченко. В Одессе судья необычно наказал воров

София Ковнир София Ковнир Редактор раздела "Украина"
26 октября, 11:02
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Злоумышленники вытаскивали магнитолы и динамики из машин на штрафплощадке
Судья вынес необычный приговор. Фото: коллаж "Сегодня"
Судья вынес необычный приговор. Фото: коллаж "Сегодня"

В Одессе судья Малиновского районного суда вынес необычный приговор двум молодым людям, которые вытаскивали магнитолы и динамики из машин на штрафплощадке. Теперь злоумышленникам придется прочитать несколько книг.

Об этом сказано в соответствующем решении.

Реклама

Детали

Изучив все обстоятельства дела, судья приговорил фигурантов к одному году лишения свободы, освободив от наказания с испытательным сроком.

Кроме того, он обязал злоумышленников прочесть повести "Приключения Тома Сойера" и "Приключения Гекльберри Финна" Марка Твена, "Белый Клык" Джека Лондона, а также стихотворение "Минають дні, минають ночі…" Тараса Шевченко.

Реклама

Напомним, ранее в Киеве 38-летнего насильника приговорили к 7,5 года лишения свободы. Он уроженец Еревана.

Также Высший антикоррупционный суд признал виновным бывшего народного депутата Александра Пресмана в получении незаконной компенсации за аренду жилья.

Ранее мы писали:

Реклама

Читайте Segodnya.ua в Google News

Подписаться
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
“Сегодня” в Telegram Подпишись на RSS-канал

Далее по теме

Все новости
Последние новости
Показать еще
Реклама
Коротко о главном
Спортивный таблоид
Больше историй
История одной фотографии
Больше знаковых фотографий
Самый дорогой спецтопик
Еще больше премиум предложений
Лайфхаки для жизни
Больше лайфхаков
Прямая трансляция ukraine24
Дневник независимости 🇺🇦
Большое обновление сетей
Электричество по-украински: все, что нужно знать сегодня
В Сеть!
Короновирус за неделю

142 886

заболело за неделю в Украине

+46%

Налогами по цифровизации
Что будет с 4G и 5G в Украине
Лови связь!
Украинская Премьер-лига
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
12
31:3
32
2
Шахтер
12
31:6
29
3
Ворскла
12
21:10
24
4
Заря
12
24:15
23
5
Днепр-1
12
16:14
22
6
Александрия
12
12:10
19
7
Металлист 1925
12
15:14
19
8
Верес
12
12:12
18
9
Десна
12
14:17
18
10
Рух
11
10:14
12
11
Колос
11
7:17
11
12
Минай
11
8:14
8
13
Ингулец
11
9:22
8
14
Львов
12
8:20
7
15
Черноморец
12
12:26
7
16
Мариуполь
12
13:29
4
Показать больше
Суббота, 30 октября
14:00
17:00
19:30
Опрос
Пора переводить часы
До перевода часов осталось
Украина переходит на зимнее время
Куда крутить стрелки?
Переводим часы без стресса
Как перейти на новое время и не пострадать
Что советуют психологи
Опрос
ТОП-матчи

Мариуполь

Завтра

17:00

Динамо

10.5

6.30

1.23

Черноморец

Завтра

19:30

Шахтер

10.5

5.95

1.26
Вакцинация
По состоянию на 25 октября 2021 г.
Люди, которые прошли полную вакцинацию
7 058 802
Люди, которые получили минимум одну дозу
9 151 478
Всего введенных доз 16 210 280
Детальнее
Погода
Прогноз на сегодня
Узнать
Выбор украинцев
ТОП электрокаров
Узнай о новом рекорде
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
30,45
29,95
29,00
17,66
30,50
30,00
29,00
17,67
31,85
30,58
28,94
18,57
32,99
32,79
31,69
18,79
33,79
31,72
29,64
18,29
35,99
33,20
32,06
18,97
35,99
33,20
32,06
18,34
35,99
33,20
32,06
18,98
36,09
32,29
29,70
18,68
36,97
33,20
34,97
18,97
Обменка
Курс гривни Сегодня

Валюта

Цена (грн)

Доллар США ($)

26.35

Российский рубль (₽)

0.3772

Евро (€)

30.57

Выбор киевлян
Самые популярные станции метро
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Академгородок" - 5,86 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Лесная" - 5,26 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Вокзальная" - 4,59 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Левобережная" - 4,45 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
"Минская" - 4,33 млн пассажиров
1/2
Опрос

Калькулятор зарплаты

Калькулятор зарплаты
Опрос
Куда поехать с детьми на осенних каникулах
5 мест, которые понравятся всем
Едем!
Гороскоп
Твой гороскоп на сегодня
Читать гороскоп
Новые кадры And Just Like That… Как вам пара?
Украина
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять