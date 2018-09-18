Приватизация: судьба Одесской киностудии в руках Киева

Одесская киностудия может перейти в частную собственность. Пока народные депутаты решают, давать ли добро на продажу государственной части акций предприятия, там уже готовят проект реновации и подыскивают новых инвесторов.

Обсуждение возможной приватизации киностудии заметно оживилось, когда начали опрашивать одесситов об их видении будущего студии.

Так, респондентов спрашивают, как они относятся к появлению новых рабочих мест после реновации и к тому, чтобы территория студии превратилась в популярное место для отдыха, а затем интересуются: "Европейские киностудии стали успешными только после перехода в частную собственность. Как вы относитесь к тому, что киностудия станет частной, при условии, что будет полностью сохранен профиль ее деятельности?"

На предприятии нас заверили, что опрос проводится профессиональными социологами, и уточнили, что также опросят экспертов для конкретизации плана обновления студии.

"Приватизация любого государственного предприятия — неизбежный процесс. Единственная задача сейчас, если говорить в конкретном случае о киностудии, — насколько вовремя это будет, успеем ли мы это сделать пока еще можно сохранить, улучшить, развить, или будем приватизировать, когда уже оно никому не нужно будет", — рассказал нам глава правления Одесской киностудии Андрей Осипов, подчеркнув, что уже идут переговоры с партнерами из Норвегии и США.

Правда, в Минкульте грядущую приватизацию пока отрицают. "Министерство культуры Украины не планирует принимать какие-либо меры, связанные с отчуждением государственной части акций в уставном капитале ЗАО "Одесская киностудия", — говорится в письме из министерства, опубликованном в сети противниками приватизации.

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Одесситы, в свою очередь, опасаются, что с переходом киностудии в частные руки ее деятельности придет конец, а этот лакомый участок земли на Французском бульваре попросту застроят. Глава общественной организации "Гильдия кинематографистов Одессы" Игорь Шевченко в беседе с "Сегодня" назвал ситуацию на студии "крайне плачевной".

"Какие бы громкие обещания "сберечь и возродить" ни звучали, на самом деле на кону вовсе не реновация студии, а очень дорогая земля под ней в самом центре курортной зоны Одессы", — считает Шевченко.

В муниципалитете сейчас готовятся провести круглый стол, за которым активисты, акционеры и чиновники смогут обсудить будущее студии.

"Мы будем обсуждать видение и участие города в развитии киноиндустрии в целом. Будем озвучивать, что мы создаем кинокомиссию на территории города", — рассказала нам глава гордепартамента культуры и туризма Татьяна Маркова, уточнив, что нюансы работы этой комиссии как раз и обсудят на встрече.

ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИВАТИЗАЦИИ

Сегодня Одесская киностудия — это закрытое акционерное общество. Согласно данным Агентства по развитию инфраструктуры фондового рынка Украины (SMIDA), более 50% акций находятся в собственности государства (ими управляет Министерство культуры), остальные ценные бумаги распределились поровну между двумя частными структурами: первую основали панамские компании, а среди основателей второй — фирма из Британии.

Сейчас в Украине действует отдельный закон, запрещающий приватизацию и отчуждение государственного пакета акций Одесской киностудии. Однако он потеряет законную силу, и приватизация киностудии станет возможной, если депутаты Верховной Рады проголосуют за внесение изменений в закон о господдержке кинематографии. Проект приняли за основу еще в июне, а окончательное решение избранники собираются вынести уже этой осенью.

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