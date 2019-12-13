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Призывал к войне: в Одессе разоблачили антиукраинского интернет-агитатора

13 декабря, 08:25

Мужчине теперь грозит до 10 лет лишения свободы

Фото: СБУ

Фото: СБУ

В Одессе разоблачили агитатора, который через запрещенную в Украине соцсеть распространял антиукраинские материалы. Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Выяснилось, что к идеи агрессивной войны мужчина призывал на своей странице в российской соцсети. Во время обыска у агитатора оперативники нашли мобильные гаджеты и компьютерную технику с антиукраинскими материалами.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении. Мужчине теперь грозит до 10 лет лишения свободы.

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Напомним, не так давно в Черниговской области сотрудники Службы безопасности Украины задержали куратора сети антиукраинских интернет-агитаторов.

Кроме того, ранее сообщалось, СБУ разоблачила в Мариуполе агитатора сепаратистов . Женщина получала инструкции из "министерства информации" боевиков.

А в середине марта СБУ раскрыла агентурную сеть Генштаба РФ, которая занималась фейковыми сообщениями в соцсетях для разжигания межконфессиональной розни, подрывом общественного мнения и призывами к беспорядкам, пытаясь дестабилизировать ситуацию внутри страны.

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Одесса война СБУ разоблачение агитатор

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