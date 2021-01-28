Авто в сугробах, пострадавшие и почти 500 сломанных деревьев: что сейчас творится в Одессе (фото и видео)

В Одессе за сутки травмировались 58 человек

В Одессе уже второй день бушует непогода. В ночь с 27 на 28 января дождь из-за минусовой температуры переходил в мокрый снег, что привело к частичному обледенению контактной сети электрического транспорта, электросетей и деревьев.

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Об этом сообщили на сайте горсовета.

Отмечается, что в городе повреждены три опоры, произошел 131 обрыв сетей. Специалисты коммунального предприятия устраняют последствия непогоды с помощью шести вышек. Они работают круглосуточно.

Также сильный ветер повалил деревья и стволовые ветви (всего 473 случая.). Из-за этого в городе начались пробки.

Видео: Одесса Сейчас

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Некоторые авто застревают в сугробах, их приходится вытягивать.

Видео: Думская

Также в Сеть попало видео, как пассажиры толкают троллейбус.

Как сообщает "Думская", в Одессе за сутки травмировались 58 человек, семерых госпитализировали. Два человека пострадали при падении деревьев, одного доставили в отделение нейрохирургии.

Кроме того, в городе произошла авария на теплотрассе, поврежденной упавшим деревом. Без тепла остались два десятка многоквартирных домов.

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/ Фото: Думская

В результате обрывов сети часть городских маршрутов временно не работает, а на работающих есть ограниченное количество подвижного состава.

Коммунальщикам помогают и 250 военнослужащих. Всего последствия непогоды устраняют 1708 человек и 113 единиц техники.

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Напомним, мы писали, что погода в Украине продолжает ухудшаться, спасатели объявили штормовое предупреждение.

Кроме того, ранее "Сегодня" показывали, что натворила непогода в Киеве.

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