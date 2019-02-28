Проблемы ветеранов АТО в Одессе: в городе нет центра реабилитации

Общественники сетуют на отсутствие спеццентров, помощь оказывают волонтеры и фонды

Фото: facebook.com/pressjfo.news.

Проблемы ветеранов АТО в Одессе: в городе нет центра реабилитации Дана Митанова //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/719/307/5c7719307555a.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/719/307/5c7719307555a.jpg 2019-02-28T05:50:00+02:00 Одесса Общественники сетуют на отсутствие спеццентров, помощь оказывают волонтеры и фонды

Одесские волонтеры и общественники, которые помогают украинским бойцам на Донбассе, сетуют, что в городе нет центра реабилитации для тех, кто вернулся с Востока. Об этом вновь заговорили после того, как на днях стало известно о смерти активиста и ветерана АТО от разрыва гранаты.

"Сейчас не знаю, что это, убийство или самоубийство. Но я знаю, что на шестом году войны в миллионном городе Одесса до сих пор нет Центра реабилитации для АТОшников", — заявила общественница Алена Балаба.

"Сегодня" разузнала, где военные могут получить поддержку. Бойцы, вернувшиеся домой с Донбасса, признаются, что поддержка нужна.

"Многим тяжело справиться с утратами на войне, и отсутствие поддержки только увеличивает проблему", — рассказывает участник боевых действий на Востоке Александр (имя изменено).

По его словам, было бы хорошо, если бы бойцы могли ходить в школы и общаться там с детьми или, например, участвовать в "живых библиотеках". Другие же, чтобы вернуться к мирной жизни, стараются уйти с головой в работу.

"Лучше всего помогает работа. Поэтому я сразу устроился на работу, записался на несколько бесплатных курсов: по английскому, предпринимательству и дизайну, — делится еще один боец. — В области таких возможностей нет. Поэтому там я знаю много случаев, когда военные спивались или и вовсе пытались покончить с собой".

Нужна поддержка и семьям военных. Начиная с 2014 года в городе и области предпринимались попытки создавать центры психологической помощи, но практически ни одна из них по разным причинам не увенчалась успехом.

Как выяснила "Сегодня", на данный момент временно приостановил свою работу и первый реабилитационный социально-психологический центр для бойцов АТО и ООС (Операции объединенных сил), открытый усилиями волонтеров в селе Граденицы Беляевского района.

Сейчас получить помощь одесские военные и члены их семей могут в благотворительном фонде "Каритас Одесса УГКЦ" и в Волонтерской психологической службе при общественной организации "Реабилитационный центр Святого Павла".

"В службе работают 25 психологов, которые проходили семинары немецких специалистов и работают конкретно с посттравматическими расстройствами", — рассказала нам администратор Анастасия.

С переселенцами, ветеранами АТО и их семьями, а также волонтерами, побывавшими на передовой, проводят групповую и индивидуальную терапию, тренинги, которые помогают вновь адаптироваться к жизни в мирном социуме.

В этом году планируют организовать отдых в одесских санаториях семейный отдых для демобилизованных военных из области. Телефон службы — (068) 682-97-88. В "Каритасе" поясняют: у них есть бесплатная психологическая помощь в формате личных консультаций или по телефону (номер для записи (050) 337-00-75 (76), а также группы взаимопомощи и психологические мастер-классы, которые, к слову, открыты для всех.

"Стоит отметить, что руководители военных отмечают необходимость психологической помощи, но сами ветераны о ней не говорят", — пояснили нам в фонде.

Кроме того, фонд возит ветеранов в путешествия.

"Сейчас мы организовываем бесплатные поездки для ветеранов и их семей в Ивано-Франковск, где они могут отдохнуть, сменить обстановку, познакомиться с новыми людьми и традициями", — приглашает участников "Каритас Одесса УГКЦ".

Напомним, украинские хирурги бесплатно провели реконструкцию лица старшине 11-го добровольческого батальона "Киевская Русь" Эдуарду Малеванному. Снайперская пуля задела его в 2015 году под Дебальцево. Пережив не одну операцию, мужчина не узнает себя в зеркале. Шанс на новую жизнь ему подарили украинские волонтеры.

Напомним, в Киеве открыли Центр поддержки ветеранов АТО, полицейских и спасателей. Veteran Hub объединил под одной крышей семь общественных организаций:

Также мы писали о том, что бойцы ООС могут проходить реабилитацию, не покидая зоны проведения операции.

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АВТОР: Дана Митанова Источник: Сегодня Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.