Проблемы ветеранов АТО в Одессе: в городе нет центра реабилитации
Общественники сетуют на отсутствие спеццентров, помощь оказывают волонтеры и фонды
Одесские волонтеры и общественники, которые помогают украинским бойцам на Донбассе, сетуют, что в городе нет центра реабилитации для тех, кто вернулся с Востока. Об этом вновь заговорили после того, как на днях стало известно о смерти активиста и ветерана АТО от разрыва гранаты.
"Сейчас не знаю, что это, убийство или самоубийство. Но я знаю, что на шестом году войны в миллионном городе Одесса до сих пор нет Центра реабилитации для АТОшников", — заявила общественница Алена Балаба.
"Сегодня" разузнала, где военные могут получить поддержку. Бойцы, вернувшиеся домой с Донбасса, признаются, что поддержка нужна.
"Многим тяжело справиться с утратами на войне, и отсутствие поддержки только увеличивает проблему", — рассказывает участник боевых действий на Востоке Александр (имя изменено).
По его словам, было бы хорошо, если бы бойцы могли ходить в школы и общаться там с детьми или, например, участвовать в "живых библиотеках". Другие же, чтобы вернуться к мирной жизни, стараются уйти с головой в работу.
"Лучше всего помогает работа. Поэтому я сразу устроился на работу, записался на несколько бесплатных курсов: по английскому, предпринимательству и дизайну, — делится еще один боец. — В области таких возможностей нет. Поэтому там я знаю много случаев, когда военные спивались или и вовсе пытались покончить с собой".
Нужна поддержка и семьям военных. Начиная с 2014 года в городе и области предпринимались попытки создавать центры психологической помощи, но практически ни одна из них по разным причинам не увенчалась успехом.
Как выяснила "Сегодня", на данный момент временно приостановил свою работу и первый реабилитационный социально-психологический центр для бойцов АТО и ООС (Операции объединенных сил), открытый усилиями волонтеров в селе Граденицы Беляевского района.
Сейчас получить помощь одесские военные и члены их семей могут в благотворительном фонде "Каритас Одесса УГКЦ" и в Волонтерской психологической службе при общественной организации "Реабилитационный центр Святого Павла".
"В службе работают 25 психологов, которые проходили семинары немецких специалистов и работают конкретно с посттравматическими расстройствами", — рассказала нам администратор Анастасия.
С переселенцами, ветеранами АТО и их семьями, а также волонтерами, побывавшими на передовой, проводят групповую и индивидуальную терапию, тренинги, которые помогают вновь адаптироваться к жизни в мирном социуме.
В этом году планируют организовать отдых в одесских санаториях семейный отдых для демобилизованных военных из области. Телефон службы — (068) 682-97-88. В "Каритасе" поясняют: у них есть бесплатная психологическая помощь в формате личных консультаций или по телефону (номер для записи (050) 337-00-75 (76), а также группы взаимопомощи и психологические мастер-классы, которые, к слову, открыты для всех.
"Стоит отметить, что руководители военных отмечают необходимость психологической помощи, но сами ветераны о ней не говорят", — пояснили нам в фонде.
Кроме того, фонд возит ветеранов в путешествия.
"Сейчас мы организовываем бесплатные поездки для ветеранов и их семей в Ивано-Франковск, где они могут отдохнуть, сменить обстановку, познакомиться с новыми людьми и традициями", — приглашает участников "Каритас Одесса УГКЦ".
Напомним, украинские хирурги бесплатно провели реконструкцию лица старшине 11-го добровольческого батальона "Киевская Русь" Эдуарду Малеванному. Снайперская пуля задела его в 2015 году под Дебальцево. Пережив не одну операцию, мужчина не узнает себя в зеркале. Шанс на новую жизнь ему подарили украинские волонтеры.
Напомним, в Киеве открыли Центр поддержки ветеранов АТО, полицейских и спасателей. Veteran Hub объединил под одной крышей семь общественных организаций:
Также мы писали о том, что бойцы ООС могут проходить реабилитацию, не покидая зоны проведения операции.
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