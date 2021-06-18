Проиграл в казино и оставил записку. Новые подробности исчезновения сотрудника ГПСУ в Одессе

Начальник штаба Одесского отряда морской пограничной охраны Алексей Чертков, который 1 июня пропал по пути на работу, перед исчезновением проиграл в казино. Кроме того, у него были и другие долговые обязательства. Правоохранители нашли странную записку мужчины.

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Об этом рассказал заместитель Национальной полиции Максим Цуцкеридзе в интервью Цензору.

Играл в казино и залез в долги

Как выяснили правоохранители, офицер Госпогранслужбы занял деньги у многих людей, в том числе у своих коллег по службе, а за несколько дней до пропажи Алексей Чертков проиграл крупную сумму в казино. Во время обыска кабинета нашли его записку с текстом: "Я уже не могу вам платить", однако пока неясно, кому именно она адресована.

"Он записывал, когда и у кого брал средства в долг, а также в каких заведениях играл. Во время допросов мы эту информацию подтвердили", — заявил Цуцкеридзе.

В день исчезновения поссорился с женой

По данным следствия, в день исчезновения Чертков шел на работу, ему позвонил начальник, сообщил об отмене совещания и разрешил вернуться домой. Спустя два дня полицейские нашли человека, которая видела пропавшего военнослужащего в Одессе, помимо этого нет никакой информации о его местонахождении.

Известно также, что офицер пытался вернуться домой, однако у них с женой возник бытовой конфликт, после которого мужчина снова ушел. Эти сведения подтверждают соседи и записи, которые Алексей Чертков хранил в своем кабинете.

Поиски продолжаются

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Максим Цуцкеридзе добавил, что военного продолжают разыскивать в рамках уголовного производства об умышленном убийстве — это стандартная процедура в отношении всех людей, пропавших без вести. Пока неизвестно, выехал Чертков из Одессы или остался в городе.

Напомним, в Полтаве при загадочных обстоятельствах исчезла женщина.

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