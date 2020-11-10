Протесты продолжаются: предприниматели блокировали трассу в Одессе (фото)

Люди планируют отправиться в Киев и провести акцию под зданием Верховной Рады

Сегодня, 10 ноября, предприниматели протестуют не только в Донецкой области, а и в Одессе. Около ста человек перекрыли трассу Одесса – Рени.

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Об этом сообщает Odessa Online.

Отмечается, что протестующие блокировали дорогу в районе памятника Двух столбов. Там люди с плакатами ходят по пешеходному переходу. Среди митингующих – предприниматели рынка "Привоз", "Староконный", "Малиновский" и "Анжелика".

Участники акции требуют отстрочить введения кассовых аппаратов для малого бизнеса и выступают против карантина выходного дня.

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Также люди планируют отправиться в Киев и провести митинг под зданием Верховной Рады. Люди говорят, что будут протестовать до тех пор, пока власть не выполнит их требования.

Напомним, ранее протесты вспыхнули в Полтаве. Там местные предприниматели вышли на акцию протеста "Право на работу" и временно перекрыли трассу Киев – Харьков.

Кроме того, представители бизнеса протестовали и во Львовской области . Там активисты перекрыли пять участков дорог на въезде в областной центр.

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