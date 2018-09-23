Протесты в Одессе: однопартийцы активиста Михайлика уверены, что его хотели убить

В Одессе на протест из-за нападения на Олега Михайлика вышли местные активисты, однопартийцы и неравнодушные граждане. Об этом сообщает "Громадське".

"Под зданием главного управления полиции люди требуют отставки руководителей полиции и прокуратуры области, а также пытаются добиться, чтобы правоохранители эффективно расследовали нападение на активиста и назвали заказчиков и исполнителей", – говорится в сообщении.

Как сообщает издание, присутствующие под зданием ГУ Нацполиции требовали, чтобы к ним вышел руководитель органа Дмитрий Головин, однако его заместители говорят, что его нет на месте.

Председатель одесской организации партии "Сила людей" Игорь Бычков связал нападение на Михайлика с его деятельностью.

"Это однозначно связано с позицией Олега. Он говорил очень неприятные вещи для городских властей. Также выступал против силовиков. Вероятно, Олег стал для них таким неудобным, что они пошли на это", – сказал Бычков.

Он также добавил, что если другие нападения на активистов были с целью запугивания, то Михайлика пытались убить.

В полиции рассказали, что состояние раненого утром в воскресенье, 23 сентября, стабилизировалось. Сейчас он находится больнице и ему предоставлена охрана.

Также к расследованию нападения на одесского активиста привлекли СБУ. Продолжаются подворовые обходы и опрос окружения потерпевшего, а также свидетелей.