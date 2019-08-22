В Одессе появилась новая служба для борьбы с автохамами

Новая инспекция будет наказывать за нарушение правил дорожного движения и парковки

Фото: И. Ляшенко

В Одессе представили новую муниципальную службу – парковочную инспекцию, которая начнет работу уже на текущей неделе. Инспекция будет работать на базе городского департамента транспорта, связи и организации дорожного движения городского совета.

В ее обязанности, как поясняют чиновники, входит привлечение к административной ответственности нарушителей правил дорожного движения и парковки, наказание тех, кто ее не оплатил.

Кроме того, инспекторов наделят полномочиями эвакуации транспорта так называемых автохамов: к ней обещают прибегать в случае, если автомобиль перекрыл движение или занял место для групп с ограниченной мобильностью.

"На этой неделе мы ведем разъяснительную работу. Будем информировать жителей города о том, что в случае нарушений правил дорожного движения либо остановки транспорта под запрещающим знаком будут применены меры", — рассказал директор департамента Александр Илько, уточнив, что через неделю начнут составлять протоколы. Правда, пока служба состоит только из трех инспекторов.

Напомним, что недавно в Днепре, где уже действует парковочная инспекция, в центре скандала оказался автомобиль мэра города Бориса Филатова, который стоял у бровки на ул. Шевченко практически на пешеходном переходе. Зафиксировав нарушение, инспекторы пытались погрузить Mercedes на эвакуатор, однако сделать этого не удалось. Как рассказал сам Филатов, виной всему — броня, которая оказалась не по силам эвакуатору.

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