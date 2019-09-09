В Одессе копы пришли на "Привоз" и проверили торговцев рыбой

За торговлю мидиями и раками полицейские составляли админпротоколы

В Одессе копы проверили торговцев биоресурсами / Фото: Нацполиция

В Одессе полицейские из Управления превентивной деятельности и областного управления Госагентства рыбного хозяйства устроили рейд на рынке "Привоз" для борьбы с незаконной торговлей морепродуктами.

"По результатам рейда правоохранители изъяли 150 килограммов мидий, около 25 килограммов раков и рыбы семейства осетровых, занесенных в Красную книгу Украины", – сообщили в пресс-службе областного управления Нацполиции.

Административные протоколы за нарушение порядка приобретения или сбыта объектов животного и растительного мира получили два человека: мужчина, торговавший раками и мидиями без разрешительных документов, а также женщина, на прилавке у которой обнаружили краснокнижную севрюгу.

"Еще по одному аналогичному случаю продолжается проверка", — рапортовали копы.

Обнаружили правоохранители и подвал с холодильниками, доверху заполненными морепродуктами, которые продают без соответствующих документов.

"Мероприятия по борьбе с незаконной торговлей будут продолжаться и в дальнейшем", – заявил начальник управления превентивной деятельности Александр Гостищев.

Напомним, ранее в Украине ввели ограничения на рыбную ловлю в связи с началом нереста рыбы. Пока нерест будет продолжаться, рыбачить можно только с берега на одну удочку.

А ранее в апреле водная полиция Киевской области задержала в Переяславе-Хмельницком за браконьерство 40-летнего мужчину, который работал ранее начальником районной рыбинспекции. С помощью сеток злоумышленник выловил в акватории Днепра более 150 килограммов рыбы.

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