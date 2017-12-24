Пьяная сотрудница одесской мэрии рассекала за рулем и нападала на полицейских

В субботу, 23 декабря, в Одессе поймали пьяную сотрудницу мэрии, которая находилась за рулем.

Об этом передает "Думская".

Женщина ехала за рулем автомобиля Nissan Micra. При составлении протокола она вела себя неадекватно, оскорбляла патрульных полицейских и пыталась ударить журналиста, снимавшего происходящее на камеру.

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Все это время с ней рядом находился ребенок, который ехал с ней в машине, пока ее не остановили инспекторы.

В соцсетях опознали дебоширку. Ею оказалась заместительница начальника департамента предоставления административных услуг ОГС Одесского горсовета Диана Тирновенко.

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Ранее в Ивано-Франковске пьяная женщина бросалась под автомобили, побила медиков и обругала патрульных. Хулиганку задержали, но позже полиция ее отпустила. Как оказалось, задержанная – давняя знакомая ивано-франковских патрульных Татьяна Михайлова, известная в городе бизнес-вумен. Занимается экспертной оценкой имущества. В марте этого года женщина стала виновницей ДТП. В той аварии пострадали трое, среди них и инспектор патрульной полиции.

А в Киеве пьяная автоледи гоняла по тротуару, снесла несколько бордюров и врезалась в Renault.