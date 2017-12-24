Пьяная сотрудница одесской мэрии рассекала за рулем и нападала на полицейских
Женщина ехала за рулем автомобиля Nissan Micra
фото Думская
фото Думская
В субботу, 23 декабря, в Одессе поймали пьяную сотрудницу мэрии, которая находилась за рулем.
Об этом передает "Думская".
Женщина ехала за рулем автомобиля Nissan Micra. При составлении протокола она вела себя неадекватно, оскорбляла патрульных полицейских и пыталась ударить журналиста, снимавшего происходящее на камеру.
Все это время с ней рядом находился ребенок, который ехал с ней в машине, пока ее не остановили инспекторы.
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