Пьяный мужчина взорвал гранату в одесском общежитии: есть пострадавшие (фото и видео)

Фото: ГУНП в Одесской области

В одном из общежитий в Одессе прогремел взрыв – пьяный мужчина во время застолья взорвал гранату.

Как сообщили в пресс-службе местной полиции, инцидент произошел в Малиновском районе города. Выяснилось, что трое жителей общежития распивали алкоголь на кухне общего пользования. Позже к мужчинам напросился еще один сосед. Во время застолья между ними возник конфликт, и незваный гость покинул компанию. Через несколько минут мужчина вернулся с гранатой в руках. Бросив взрывчатку в кухню, он закрыл за собой дверь и убежал.

В результате взрыва пострадали три человека. Их доставили в больницу с многочисленными осколочными ранениями. Сейчас полицейские разыскивают 38-летнего подозреваемого.

Также мы сообщали о взрыве гранаты в одном из киевских общежитий, когда погибли два человека.

"Личности погибших установлены. Они работали в Киеве: один охранником, а другой – на строительстве", – заявил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

Кроме того, в столичной многоэтажке ранее прогремел еще один взрыв. Мужчина подорвался на гранате вместе с сожительницей. Подрывник погиб сразу, а женщина от полученных травм скончалась в больнице через несколько часов.

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