Пятая годовщина трагедии в Одессе: мероприятия прошли без серьезных происшествий

Более двух тысяч полицейских обеспечивали безопасность граждан

Фото: mvs.gov.ua

Мероприятия по случаю годовщины событий 2 мая 2014 года в Одессе прошли без существенных происшествий. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой в Facebook ведомства.

"Более двух тысяч полицейских, совместно с Национальной гвардии Украины и работниками ГСЧС Украины профессионально выполнили задачи по обеспечению безопасности граждан во время массовых мероприятий на Куликовом поле и Соборной площади. Серьезных нарушений не зафиксировано. Все прошло мирно и спокойно", – заметил Яровой.

Всего в мероприятиях приняли участие: на Куликовом поле – до 4-х тыс. граждан, на Соборной площади – до 500 человек. Глава полиции Одесской области Олег Бех рассказал, что грубых нарушений общественного порядка и других преступлений совершено не было. С одним человеком провели профилактическую беседу и еще одну несовершеннолетнюю девушку доставили в отдел полиции. В городе продолжается усиленное патрулирование улиц работниками полиции и вспомогательными силами правоохранителей системы МВД.

Сейчас также продолжается расследование относительно возможного влияния неизвестных следствию лиц, в частности, иностранных, на работников ГУМВД Украины в Одесской области и других правоохранительных органов в результате чего последние не приняли исчерпывающие и необходимые меры по обеспечению охраны общественного порядка 2 мая 2014 в г. Одессе.

Как сообщалось ранее, по делу о событиях 2 мая в Одессе есть первый осужденный.

Напомним, в ООН считают неэффективным и предвзятым расследование одесской трагедии.

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